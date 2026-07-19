மாற்று பாதை கோரி பா.ஜ.,வினர் மனு

ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:42 PM
காரமடை: சேலம் ரயில்வே கோட்ட பொது மேலாளர் பன்னாலால் மேட்டுப்பாளையம் ரயில்நிலையம் வந்தார். அப்போது அவரிடம் கோவை வடக்கு பா.ஜ., பொதுச்செயலாளர் விக்னேஷ் தலைமையில் பா.ஜ.,வினர், மனு அளித்தனர். அம்மனுவில் கூறியிருப்பதாவது:-
காரமடை ரயில் நிலையத்தில் மேம்பாட்டு பணிகள் நடப்பதாலும், ரயில்வே நடைமேடை விஸ்தரிப்பு பணிகள் காரணமாகவும், தோலம்பானையம் காரமடை மெயின் ரோட்டில் உள்ள ரயில்வே கிராசிங் கேட், கடந்த இரண்டு மாத காலமாக மூடப்பட்டுள்ளது. இதனால், காரமடை நகராட்சிக்குட்பட்ட குந்தா காலனி, திரு.வி.க.,நகர், மகாலட்சுமி நகர், மங்களக்கரை புதூர் மற்றும் காரமடை மேற்கு பகுதியில் உள்ள கிராம பகுதிகளுக்கு செல்வதற்கு, பொதுமக்கள் மிகுந்த சிரமத்திற்குள்ளாகின்றனர்.
பொதுமக்கள் எளிதில் காரமடை சென்றடைய மாற்று ஏற்பாடாக குந்தா காலனி மின்சார வாரியத்திற்கு செல்லும் சாலையில், உள்ள ரயில்வே நிலத்தில் சுமார் 500 மீட்டர் நீளத்திற்கு குந்தா காலனி, அண்ணா நகர் செல்லும் சாலையை இணைத்தால், கோவை செல்வதற்கும், காரமடை செல்வதற்கும் மிகவும் பயனுள்ளதாக அமையும். இதனால் காரமடையில் ஏற்படும் போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய தீர்வாக அமையும். மேலும் ரயில் நிலையம் செல்லும் பாதை மிகவும் குண்டும், குழியுமாக உள்ளதால் புதிய தார் சாலை அமைக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
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