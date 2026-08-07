போராட்டம் அறிவித்த ஊழியர்கள் களமிறங்கிய வாரிய அதிகாரிகள்

போராட்டம் அறிவித்த ஊழியர்கள் களமிறங்கிய வாரிய அதிகாரிகள்
போராட்டம் அறிவித்த ஊழியர்கள் களமிறங்கிய வாரிய அதிகாரிகள்
ADDED : ஜூலை 30, 2026 08:40 PM
ADDED : ஜூலை 30, 2026 08:40 PM
கோவை: கோவையில் பணிபுரியும் அரசு ஊழியர்கள் குடியிருக்க, 13 ஏக்கரில், 14 தளங்களில், 1,848 அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் கட்டப்பட்டன. அதில் 10,000 பேர் வசிக்கின்றனர்.
குடிநீர் வாரம் ஒரு முறை, போர்வெல் தண்ணீர், 24 மணி நேரம் வினியோகிக்கவும், குப்பை தேங்காமல் அப்புறப்படுத்தவும், குழியான ரோடு, பழுதான லிப்டை சீரமைப்பது, பாதாள சாக்கடை அடைப்பை நீக்கவது, இரு ரிசர்வ் சைட்களிலுள்ள முட்புதர்களை அகற்றி பூங்கா அமைக்க வலியுறுத்தினர்.
குடியிருப்பு வளாகம் முன்பு காத்திருப்பு போராட்டம் நடத்துவதாக அரசு ஊழியர்கள், குடியிருப்போர் சங்கங்கள் அறிவித்தன. இதையறிந்த தமிழ்நாடு வீட்டுவசதிவாரிய பொறியாளர் வெங்கடேசன், அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் சங்க நிர்வாகிகளிடம் பேச்சு நடத்தி பணிகளை செய்து கொடுப்பதாக உறுதியளித்தார். அதன் படி பணிகள் துவங்கி நடந்து வருகின்றன.
மக்கள் குறைகளை களையும் அரசு ஊழியர்களின் நிலையும் போராட்ட அறிவிப்புக்கு பின்பே நிறைவேறுவதை மக்களால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது.