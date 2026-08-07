புத்தக திருவிழா நாளை முடிகிறது

ADDED : ஜூலை 24, 2026 08:22 PM
கோவை, ஜூலை 25 -
கொடிசியாவில் நடக்கும் கோயம்புத்தூர் புத்தக கண்காட்சி நாளை முடிகிறது. காலை 10 முதல் இரவு 8 வரை நடக்கும் கண்காட்சியில் தினமும் பல்லாயிர கணக்கான மக்கள் குழந்தைகளுடன் பங்கேற்பதை பார்க்க முடிகிறது. 300 அரங்குகளில் 3 லட்சம் புத்தகங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன. குழந்தைகள் முதல் முதியோர் வரை அனைத்து தரப்பினருக்குமான புத்தகங்கள் இடம் பெற்றுள்ளன.
கண்காட்சியில் நேற்று அறிவுக் கேணி சார்பில் கல்லூரி மாணவர்களுக்கான தமிழ் மற்றும் ஆங்கில பேச்சுப் போட்டி நடந்தது. மாலையில் பல்சுவை நிகழ்ச்சி நடந்தது. இன்று மாலை எழுத்தாளர் ராமகிருஷ்ணன் ’ஒளிரும் வார்த்தைகள்’ என்ற தலைப்பில் உரை நிகழ்த்துகிறார்.
தினமலர் புத்தக ஸ்டால், ஹால் ஏ அரங்கில் 117ல் இடம் பெற்றுள்ளது. தினமலர் நாளிதழுக்கு 2499 ரூபாய் ஆண்டு சந்தா செலுத்துவோருக்கு 11 லட்ச ரூபாய்க்கான யுனைடெட் இன்டியா இன்சூரன்ஸ் விபத்து காப்பீடு வசதி கிடைக்கும். அரங்கில் புத்தகங்கள் வாங்குவோருக்கு சிறப்பு தள்ளுபடி உண்டு.