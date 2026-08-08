கள்ளக்காதலி அடித்துக்கொலை உடுமலையில் காதலன் கைது

ADDED : ஆக 07, 2026 05:51 PM
உடுமலை: உடுமலை அருகே, கள்ளக்காதலியை மண் வெட்டியால் அடித்துக்கொலை செய்தவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
உடுமலை அருகேயுள்ள பாலப்பம்பட்டியைச்சேர்ந்த, கிருஷ்ணமூர்த்தி மனைவி பானுமதி, 45. கணவரை பிரிந்து வாழ்ந்து வந்த அவர், தாராபுரம் ரோடு, இந்திரா நகரிலுள்ள தனியார் நுால் மில்லில் வேலை செய்து வந்தார்.
அதே மில்லில், டீ வியாபாரம் செய்து வந்த, பொள்ளாச்சி, ஆனைமலை ரோடு, பெரியகடை வீதியைச்சேர்ந்த, பிரபாகரன், 39,க்கும், ஏழு ஆண்டுகளாக கள்ளத்தொடர்பு இருந்து வந்துள்ளது.
பிரபாகரனுக்கு மகேஸ்வரி என்பவருடன் திருமணம் நடந்தும், மனைவியுடன் வாழாமல், ஒரே ஆண்டில் விவாகரத்து பெற்றுள்ளார்.
கள்ளக்காதலியுடன் தொடர்பில் இருந்த நிலையில், பானுமதிக்கும், பிரபாகரனுக்கும் அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்ட நிலையில், கடந்த பிப்., மாதம் பானுமதி போலீசில் புகார் கொடுத்துள்ளார். அந்த வழக்கை திரும்பப்பெறுமாறும், தனது மொபைல் போனை தருமாறும், பிரபாகரன் கேட்டுள்ளார்.
பானுமதி தர மறுத்தள்ள நிலையில், நேற்று முன்தினம் இரவு, பாலப்பம்பட்டியிலுள்ள பானுமதி வீட்டிற்கு பிரபாகரன் வந்துள்ளார். இரவு, 12:00 மணிக்கு மேல், இருவருக்கும் தகராறு ஏற்பட்ட நிலையில், அங்கிருந்த மண் வெட்டியை எடுத்து, பானுமதியை சரமாரியாக தாக்கியுள்ளார்.
இதில், ரத்த வெள்ளத்தில் பானுமதி சம்பவ இடத்திலேயே பலியானார். இது குறித்து உடுமலை போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து, கள்ளக்காதலியை மண்வெட்டியால் தாக்கி கொலை செய்த பிரபாகரனை கைது செய்தனர்.