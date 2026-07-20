ஈச்சனாரியில் பாதாள சாக்கடை பிரதான குழாயில் உடைப்பு
ஈச்சனாரியில் பாதாள சாக்கடை பிரதான குழாயில் உடைப்பு
ADDED : ஜூலை 20, 2026 09:12 PM
ஈச்சனாரி: ஈச்சனாரியிலிருந்து செட்டிபாளையம் சாலை சந்திப்பிற்கு செல்லும் வழியில் பாதாள சாக்கடை பிரதான குழாய் செல்கிறது. நேற்று காலை இவ்வழியிலுள்ள டிரைவிங் பள்ளிக்கு செல்லும் வழியில் குழாயில் உடைப்பு ஏற்பட்டு, கழிவுநீர் சாலையில் வழிந்தோடியது.
மக்கள் நடந்து செல்ல முடியாததுடன், வாகனங்கள் செல்வதிலும் சிரமமேற்பட்டது. தகவலறிந்த பராமரிப்பு பணியை மேற்கொள்ளும் தனியார் நிறுவனம், கழிவுநீர் ஓட்டத்தை நிறுத்தியது. உடைப்பை சீரமைக்கும் வேலையை துவக்கியது.
தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரிய அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், ‘உடைப்பு ஏற்பட முக்கிய காரணம், ஏர் வால்வுகளில் திட கழிவு ( மனித கழிவு, சானிட்டரி நாப்கின் )அடைப்பதே. பெரும்பாலும் இவை அபார்ட்மென்ட்களிலிருந்து தான் போடப்படுகிறது. விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினாலும், மக்கள் பொருட்படுத்துவதில்லை’ என்றார்.