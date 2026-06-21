விவசாயிகளுக்கு அழைப்பு

ADDED : ஜூலை 21, 2026 09:03 PM
பெ.நா.பாளையம்: பெரியநாயக்கன்பாளையம் வட்டாரத்தில் காரீப் பருவத்தில் பயிர் காப்பீடு செய்ய மக்காசோளம் பயிருக்கு, பெரியநாயக்கன்பாளையம் பிர்காவிற்கு உட்பட்ட வருவாய் கிராமங்களும், சோளம் பயிருக்கு பெரியநாயக்கன்பாளையம், துடியலூர் பிர்காவுக்கு உட்பட்ட வருவாய் கிராமங்களும் அறிவிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளன.
சோளம் பயிருக்கு ஏக்கருக்கு, 250 ரூபாய், மக்காசோளம் பயிருக்கு, 740 ரூபாய் பிரிமியம் தொகையாக விவசாயிகள் செலுத்த வேண்டும். கடைசி நாள் செப்., 16, 2026 ஆகும். தற்போது, எல் நினோ தாக்கம் உள்ளதால், சாகுபடி செய்துள்ள விவசாயிகள் பயிர் காப்பீடு செய்வது அவசியமாகும். காப்பீடு தொகை ஏக்கருக்கு மக்காச்சோளம், 36 ஆயிரத்து, 985 ரூபாய், சோளம், 14,127 ரூபாய் ஆகும். விவசாயிகள் உடனடியாக பயிர் காப்பீடு செய்ய, சர்க்கார் சாமக்குளம், வேளாண் உதவி இயக்குனர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.