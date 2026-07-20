/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ ஜாதி இல்லாத தமிழகம் கையெழுத்து இயக்கம்
ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:51 PM
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ஆர்.எஸ்.புரம்: பாலியல் வன்முறை, போதை கலாசாரம், ஜாதி மதவெறி இல்லாத தமிழகம் என்ற முழக்கத்தை முன்வைத்து அனைத்திந்திய இளைஞர் பெருமன்றம் சார்பில் வரும் 25ம் தேதி வரை, மாநிலம் முழுவதும் ஒரு கோடி கையெழுத்து இயக்கம் நடக்கிறது.
இதன் ஒரு பகுதியாக, கோவை மாநகர மேற்கு மண்டல குழுவின் சார்பில் ஆர்.எஸ்.புரம் உழவர் சந்தை முன் கையெழுத்து இயக்கம் நடந்தது.
இ.கம்யூ., மாவட்ட துணை செயலாளர் ஜேம்ஸ் முதல் கையெழுத்திட்டார். தொடர்ந்து, 41வது வார்டு கவுன்சிலர் சாந்தி, இ.கம்யூ., மேற்கு மண்டல செயலாளர் சந்திரன், பொதுமக்கள் கையெழுத்திட்டனர்.