அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு

ADDED : ஆக 07, 2026 05:42 PM
கோவை: சிறுவாணி அணையில் 10, அடிவாரத்தில் 3 மி.மீ, மழை பதிவானது. சிற்றருவிகளில் நீர் வரத்து இருப்பதால், 26.47 அடியாக நீர் மட்டம் உயர்ந்தது. 6.87 கோடி லிட்டர் தருவித்து, மக்களுக்கு வழங்கப்பட்டது.
சின்கோனா – 41, சின்ன கல்லார் – 47, வால்பாறை – 34, சோலையார் – 34, பொள்ளாச்சி – 11, மாக்கினாம்பட்டி – 10, ஆனைமலை – 3 மி.மீ. பதிவானது. மற்ற இடங்களில் மழை பெய்யவில்லை.
‘‘அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் மேற்கு பாலக்காடு கணவாய், மேற்குத்தொடர்ச்சி மலை, கேரள வனப்பகுதிகளில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. கிழக்கு, மத்திய பாலக்காடு கணவாய் பகுதிகளில் இன்று ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யலாம். 9 முதல் வானிலை வறண்ட நிலைக்குச் செல்லும். கொங்கு மண்டலத்தின் மற்ற பகுதிகளில் மேகமூட்டத்துடன் காற்று வீசும்,’’ என்கிறார் வானிலை ஆராய்ச்சியாளர் சந்தோஷ் கிருஷ்ணன்.