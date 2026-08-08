மண்டல உதவி கமிஷனர் பொறுப்புகளில் மாற்றம்

ADDED : ஆக 07, 2026 02:30 PM
கோவை மாநகராட்சியில் மத்திய, மேற்கு, வடக்கு, கிழக்கு, தெற்கு ஆகிய 5 மண்டலங்கள் உள்ளன.
வடக்கு மண்டலத்துக்கு மட்டுமே முழு நேர உதவி கமிஷனர் இருந்தார். மேற்கு உதவி கமிஷனர் நர்மதா, தெற்கு மண்டலத்தை கூடுதல் பொறுப்பாக கவனித்தார்.
கிழக்கு உதவி கமிஷனர் தட்சிணாமூர்த்தி மத்திய மண்டல உதவி கமிஷனராக கூடுதல் பொறுப்பில் இருந்தார். அதிகாரிகளுக்கு கூடுதல் பொறுப்பு வழங்கப்படுவதால், பணியில் தொய்வு ஏற்படுவதாக புகார் எழுந்தது.
உதவி கமிஷனர் பொறுப்புகளில் கமிஷனர் ரவி தேஜா மாற்றம் செய்துள்ளார். மாநகராட்சி வருவாய் பிரிவு உதவி கமிஷனர் கனகராஜ், கூடுதல் பொறுப்பில் தெற்கு மண்டல உதவி கமிஷனராகவும், வடக்கு மண்டல உதவி கமிஷனராக இருந்து விடுப்பில் சென்ற கணேசன், மத்திய மண்டல உதவி கமிஷனராகவும் நியமிக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனால் தெற்கை தவிர மாநகராட்சியின் 4 மண்டலங்களுக்கு, முழுநேர உதவி கமிஷனர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
தெற்கு மண்டலத்துக்கும் முழுநேர உதவி கமிஷனரை நியமிக்க வேண்டுமென மக்கள் விரும்புகின்றனர்.