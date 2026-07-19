‘குழந்தைகளுக்கு பக்தி, பண்பாடு சொல்லிக்கொடுத்து வளர்க்கணும்’

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‘குழந்தைகளுக்கு பக்தி, பண்பாடு சொல்லிக்கொடுத்து வளர்க்கணும்’
‘குழந்தைகளுக்கு பக்தி, பண்பாடு சொல்லிக்கொடுத்து வளர்க்கணும்’
ADDED : ஜூலை 19, 2026 05:51 PM
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கோவை: குழந்தைகளுக்கு பக்தி, பண்பாடு, பாரம்பரியத்தை சொல்லி வளர்க்க வேண்டும் என, ராம்நகர் கோதண்டராமஸ்வாமி தேவஸ்தானத்தில் நடந்த சொற்பொழிவில் டாக்டர் வேங்கடேஷ் பேசினார்.
பள்ளி குழந்தைகள் மற்றும் பெற்றோர்களுக்கான பக்தி, பண்பாடு, பாரம்பரியம் குறித்த சிறப்பு சொற்பொழிவில் ஸ்ரீ ராமானுஜ சேவா ஸ்ரீ டாக்டர் வேங்கடேஷ், ‘‘குழந்தைகளிடம் உள்ள தனிப்பட்ட திறமையை கண்டறிய வேண்டும். அவர்கள் விரும்பும் துறையில் ஜொலிக்க வைக்க வேண்டும். பெற்றோர்கள் நேரம் ஒதுக்கி குழந்தைகளிடம் தினமும் பேசி மனதில் இருப்பதை அறிய வேண்டும். தொடர்ந்து அறிவுரை கூறுவதை தவிர்த்து, வாழ்ந்து காட்ட வேண்டும். பக்தி, பண்பாடு, பாரம்பரியத்தை சொல்லி வளர்க்க வேண்டும்,’’ என்று பேசினார்.
நிகழ்ச்சியில் திரளான குழந்தைகள், பெற்றோர் பங்கேற்றனர்.