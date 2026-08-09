ஹேண்ட் பால் போட்டி கோவை மாவட்டம் வெற்றி

ADDED : ஆக 09, 2026 07:02 PM
பெ.நா.பாளையம்: திண்டுக்கல்லில் நடந்த மாநில அளவிலான ஹேண்ட் பால் போட்டியில், கோவை மாவட்ட அணி வெற்றி பெற்றது.
தமிழ்நாடு ஹேண்ட் பால் அசோசியேசன் சார்பில், தாஸ் கோப்பைக்கான மாநில அளவிலான கல்லூரி மாணவர்களுக்கான சீனியர் ஹேண்ட்பால் போட்டி, திண்டுக்கல்லில் நடந்தது. இதில், கால் இறுதிப் போட்டியில், சிவகங்கை அணியை, கோவை அணி வென்றது. அரை இறுதி போட்டியில், திண்டுக்கல் அணியை வென்றது.
இறுதிப் போட்டியில், திருவள்ளூர் மாவட்ட அணியை, 29:28 என்ற புள்ளி கணக்கில் தோற்கடித்து, தாஸ் கோப்பையை கோவை மாவட்ட அணி வென்றது. இப்போட்டியில், கோவை மாவட்ட அணியை சேர்ந்த ராகுல் சிறந்த விளையாட்டு வீரராக தேர்வு செய்யப்பட்டார். சிறந்த கோல் கீப்பராக திண்டுக்கல் மாவட்டம், புருஷோத் தேர்வு செய்யப்பட்டார்.
இத்தகவலை கோவை மாவட்ட ஹேண்ட்பால் அசோசியேசன் தலைவர் சந்தோஷ்குமார், செயலாளர் தனக்குமார் ஆகியோர் தெரிவித்தனர்.