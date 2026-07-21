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கோவைக்கு தேவை பிரத்யேக நடமாடும் உணவு ஆய்வகம்  

கோவைக்கு தேவை பிரத்யேக நடமாடும் உணவு ஆய்வகம்  

ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:33 PM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:33 PM

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கோவை: மத்திய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணையம் (எப்.எஸ்.எஸ்.ஏ.ஐ.,) சார்பில், ஆறு நடமாடும் ஆய்வகம் வழங்கப்பட்டது. ஆறு மாவட்டங்களில் செயல்படும் உணவு ஆய்வகங்களுக்கு தலா ஒன்று வீதம் 2023ல் வழங்கப்பட்டது.

கோவைக்கு வழங்கப்பட்ட நடமாடும் உணவு ஆய்வகம் மூலம், கோவை, திருப்பூர், ஈரோடு, நீலகிரி மாவட்டங்களில் உள்ள கடைவீதிகளுக்கு சென்று, புதிதாக மார்க்கெட்டுக்கு வந்துள்ள உணவுப்பொருள், அதில் கலப்படம் இருக்கிறதா என பரிசோதித்து, இயக்குனரகத்திற்கு அறிக்கை சமர்பிக்கப்படுகிறது. 

இத்துடன் பள்ளி, கல்லுாரி, பொது இடங்களுக்கு உணவு கலப்படம் சார்ந்த விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தவும் இந்த வாகனம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதில், கெமிக்கல் மற்றும் மைக்ரோ லேப் இருப்பதால், எல்லாவிதமான உணவு புகார்களுக்கும் உடனடியாக ரிசல்ட் பெற முடியும்.

இத்திட்டத்தின் நோக்கமே, மக்கள் முன்னிலையில் கலப்படம் சார்ந்த உணவு பொருள் குறித்த விழிப்புணர்வை அதிகரிப்பதுதான்.

ஆனால், நான்கு மாவட்டங்களுக்கு ஒரு வாகனமே இயங்குவதால், சந்தை, உணவுக்கடைகள், தெருவோர தள்ளுவண்டி கடைகளில் முழுமையாக ஆய்வு செய்ய முடிவதில்லை.

கோவைக்கு வரும் தொழிலதிபர்கள், முக்கிய பிரமுகர்கள், மத்திய, மாநில அமைச்சர்கள் வரும் போது, அவர்களுக்கு வழங்கப்படும் உணவை பரிசோதித்த பிறகே சாப்பிட கொடுக்க வேண்டும்.

உணவு பாதுகாப்புத்துறை சார்பில், மாதிரி உணவு பரிசோதிக்க பின்பற்றப்படும் நடைமுறைகளை எளிமையாக்க, மாவட்டத்திற்கு ஒரு நடமாடும் உணவு ஆய்வகம் அளிக்க வேண்டுமென்ற கோரிக்கை வலுத்துள்ளது.

மாவட்டத்துக்கு ஒன்று வேண்டும் உணவு பாதுகாப்பு துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில், ‘வி.வி.ஐ.பி. மற்றும் வி.ஐ.பி. வருகையின் போது, உணவு மாதிரி எடுத்து, தடயவியல் ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பி ரிசல்ட் வந்தபிறகே சாப்பிட அனுமதிக்கப்படுவர். இதற்கு பதிலாக நடமாடும் உணவு ஆய்வகத்தில், தடயவியல் பரிசோதனைகளும் இணைத்து வழங்கினால், முக்கிய பிரமுகர்கள் நிகழ்ச்சி நடக்குமிடத்திற்கு வாகனத்தை கொண்டு சென்று பரிசோதிக்க வசதியாக இருக்கும். தற்போது அதிக உணவு சார்ந்த புகார்கள் வருவதால், அவசர பரிசோதனைகள் செய்ய,  மாவட்டத்திற்கு ஒரு நடமாடும் உணவு வாகனத்தை மாநில அரசு நிதியிலே வழங்கலாம்’ என்றனர்.



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