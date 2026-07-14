கோவை மண்டல மின்வாரியம் ‘தலை’ இல்லாமல் தள்ளாட்டம்

/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ கோவை மண்டல மின்வாரியம் ‘தலை’ இல்லாமல் தள்ளாட்டம்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 09:02 PM
அ நிறம் | அளவு
கோவை: தமிழ்நாடு மின்வாரிய கோவை மண்டலத்தில் தலைமை பொறியாளராக இருந்த சுரேஷ்குமார் கடந்த மே மாதம் ஓய்வு பெற்றார். திருப்பூர் மாவட்ட கண்காணிப்பு பொறியாளர் சுமதி, கோவை மண்டல தலைமை பொறியாளராக கூடுதல் பொறுப்பு வகித்து வருகிறார்.
கோவை மண்டலத்தின் கீழ், ஏழு மின் பகிர்மான வட்ட அலுவலகங்கள் இருப்பதால், பணிப்பளு அதிகம். தலைமை பொறியாளர் அலுவலகத்தில் ஏராளமான கோப்புகள் இரு மாதங்களாக நிலுவையில் உள்ளன.
திருப்பூர் மாவட்ட கண்காணிப்பு பொறியாளர் வாரத்தில் மூன்று நாட்கள் கோவையிலும், மூன்று நாட்கள் திருப்பூரிலும் வேலை பார்த்து வருகிறார். கோவை மண்டலத்துக்கு என, தலைமை பொறியாளரை நியமிக்க கோரிக்கை வலுத்துள்ளது.