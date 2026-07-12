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பயணிகள் ரயில்களுக்கு அதிகரிக்கும் வரவேற்பு கோவை தெற்கு வளர்ச்சி கூட்டமைப்பு விழிப்புணர்வு

பயணிகள் ரயில்களுக்கு அதிகரிக்கும் வரவேற்பு கோவை தெற்கு வளர்ச்சி கூட்டமைப்பு விழிப்புணர்வு

ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:10 PM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:10 PM

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கோவை: கோவை ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ஏற்படும் நெருக்கடி பிரச்னைக்கு தீர்வு காண, ‘அம்ரித் பாரத்’ திட்டத்தில், போத்தனுார் ஸ்டேஷன் மேம்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

‘டிரிப் மெயின்டனன்ஸ்’ உள்ளிட்ட கட்டமைப்புக்கென, ரூ.134.77 கோடி ஒதுக்கி வசதிகள் ஏற்படுத்தப்படவுள்ளன.

தற்போது, போத்தனுார்–மேட்டுப்பாளையம்(66612/16/20), பாலக்காடு டவுன்–திருச்சி(16844), கோவை–பொள்ளாச்சி(56113/5609), கோவை–மதுரை எக்ஸ்பிரஸ்(16721), கோவை–சொரனுார்(66603), கோவை–கண்ணுார்(16608) உட்பட 15 பயணிகள் ரயில்கள் போத்தனுாரில் இருந்தும், போத்தனுார் வழியாகவும் செல்கின்றன.

30க்கு மேற்பட்ட எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்களும் கடந்து செல்கின்றன. போத்தனுாரில் இருந்து மேட்டுப்பாளையம், திருப்பூர் உள்ளிட்ட இடங்களுக்கு தினமும் ஆயிரக்கணக்கானோர் சென்று வருவதாக ரயில்வே அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.

‘‘போத்தனுார் ஸ்டேஷனை அதிகம் பேர் பயன்படுத்த துவங்கியுள்ளனர். இங்கு நிற்கும் ரயில்கள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துகிறோம். ‘சீசன் பாஸ்’ உள்ளிட்டவற்றின் கட்டண விவரங்கள் அடங்கிய விழிப்புணர்வு நோட்டீஸ்களை முதற்கட்டமாக 5,000 பேருக்கு வழங்குகிறோம். பொது போக்குவரத்து பயன்பாட்டை ஊக்குவிப்பதே எங்கள் நோக்கம். ரயில்களில் குறைந்த செலவில், பாதுகாப்பான பயணம் செய்யலாம்,’’ என்கிறார், கோவை தெற்கு வளர்ச்சி கூட்டமைப்பு உதவி தலைவர் லட்சுமி நாரயணன்.

போத்தனுாரில் இருந்து ‘சீசன் பாஸ்’ விபரம் ஸ்டேஷன்–ஒரு வழி(ரூ)–மாதம்––காலாண்டு–அரையாண்டு–ஆண்டு கோவைக்கு––10––––100–––270–––540–––1080 மேட்டுப்பாளையம்––10––––185––500–––1000–––2000 பொள்ளாச்சி––10––185––500––1000––2000 திருப்பூர்–––15––270––730––1460–––2920 பாலக்காடு–––15––270––730––1460–––2920 சொரனுார்––25––355––960–––1920–––3835 ஈரோடு–––25–––440–––1190–––2380––4755



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