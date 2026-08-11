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முன்பதிவு டிக்கெட் ரத்து பயணிக்கு இழப்பீடு  

முன்பதிவு டிக்கெட் ரத்து பயணிக்கு இழப்பீடு  

ADDED : ஜூலை 30, 2026 08:22 PM

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 08:22 PM

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கோவை: போத்தனுார் பாலமுருகன், குடும்பத்துடன் துாத்துக்குடி சென்று, திரும்பி வர சிட்டி டிராவல்ஸ் ஆம்னி பஸ்சில் முன்பதிவு செய்தார்.

2023, மே 1 ல்,  பஸ் ஏற சென்றனர். பஸ் பழுதானதால், போகாது என்று மெசேஜ் வந்தது. மாற்று பஸ் ஏற்பாடு செய்யவில்லை.  

முன்பதிவு கட்டணத்தை திருப்பி கேட்டார். அடுத்த பயணத்தில் கழித்து கொள்ள கூப்பன் தருவதாக டிராவல் கம்பெனி சொன்னது. பாலமுருகன் ஏற்கவில்லை. நுகர்வோர் ஆணையத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்தார். 

‘‘டிராவல்ஸ் நிறுவனம் முன்பதிவு கட்டணம் 5,803 ரூபாயும், மன உளைச்சலுக்கு ரூ.20,000, வழக்கு செலவு ரூ.5,000 வழங்க வேண்டும்’’ என்று ஆணைய தலைவர் தங்கவேல் உத்தரவிட்டார்.

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