உழவர் சந்தையில் முறைகேடு புகார்

ADDED : ஜூலை 27, 2026 09:13 PM
கோவை: ஆர்.எஸ்.புரம் உழவர் சந்தையில் நடைபெறும் முறைகேடுகள், குத்தகை சீட்டின் மூலம் போலி விவசாயிகள் விற்பனையில் ஈடுபடுவது உள்ளிட்ட புகார்கள் தொடர்பாகவும், நாராயணசாமி நாயுடு விவசாயிகள் சங்கத்தினர் கலெக்டரிடம் முறையிட்டனர்.
கிணத்துக்கடவு முத்தூர் கிராமத்தில் செயல்படும் கல்குவாரியில் சட்டவிரோத கனிமக் கடத்தல் மற்றும் விதிமீறி வெடிமருந்து பயன்படுத்தப்படுவது குறித்து கள ஆய்வு நடத்தி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று, தமிழக விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கத்தினர் மனு அளித்தனர்.
மேட்டுப்பாளையம் தாலுக்கா, கோபனாரி ஊர் பொதுமக்களை ஏமாற்றிய நபர் மீதும், நடவடிக்கை எடுக்காத போலீசார் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்க கோரினர்.
ஆதார் அட்டை, வேலைவாய்ப்பு, உரிமைத்தொகை, இலவச வீடு, பட்டா உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகள் தொடர்பாக, கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நேற்று நடைபெற்ற மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில் 1,014 மனுக்கள் பெறப்பட்டன.