காங்., கட்சி நிர்வாகிகள் கலந்தாலோசனை கூட்டம்

ADDED : ஆக 09, 2026 02:52 PM
பொள்ளாச்சி: கோவை தெற்கு மாவட்ட காங்., கமிட்டி நிர்வாகிகள் கலந்தாலோசனை கூட்டம், பொள்ளாச்சி கட்சி அலுவலகத்தில் நடந்தது. மாவட்ட தலைவர் சக்திவேல் தலைமை வகித்தார். மாநில பேச்சாளர் அன்சர்பாய் வரவேற்றார்.
முன்னாள் இளைஞர் மாவட்ட தலைவர் நடராஜன், மாவட்ட துணை தலைவர் கோபாலகிருஷ்ணன், மாவட்ட பொருளாளர் ஸ்ரீதர், நகர தலைவர் செந்தில்குமார் முன்னிலை வகித்தனர்.
கூட்டத்தில், கட்சியை சீரமைக்க மாவட்ட நிர்வாகத்தை புனரமைப்பது, வட்டாரம், நகரந்தோறும் மண்டல கமிட்டி அமைப்பது என தீர்மானிக்கப்பட்டது.
வரும் உள்ளாட்சி தேர்தலில் வெற்றி வாய்ப்புள்ள இடங்களை கண்டறிந்து அந்த பகுதிகளில் கட்சி பணிகள், பொதுப்பணிகளை செய்வனே செய்ய வேண்டும் என, தீர்மானிக்கப்பட்டது.
பொள்ளாச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில், கோமங்கலம்புதுார் சுங்கச்சாவடியில் கட்டணம் வசூல் பண்ணுவதை நிறுத்த வேண்டும். பொதுமக்களின் கருத்துக்களை கேட்டறிந்து குறைவான கட்டணத்தில் சுங்க கட்டணம் வசூல் செய்ய வேண்டும்.
இவை உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. முன்னாள் மாவட்ட தலைவர் பகவதி மற்றும் நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.