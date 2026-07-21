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/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ கட்டுமான நிறுவனம் சேவை குறைபாடு ரூ.5 லட்சம் இழப்பீடு வழங்க உத்தரவு 

கட்டுமான நிறுவனம் சேவை குறைபாடு ரூ.5 லட்சம் இழப்பீடு வழங்க உத்தரவு 

கட்டுமான நிறுவனம் சேவை குறைபாடு ரூ.5 லட்சம் இழப்பீடு வழங்க உத்தரவு 

ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:51 PM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:51 PM

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கோவை: வெள்ளலுார், ஜீவானந்தம் நகரில், பர்வீன் நிஷா என்பவர், 1,400 சதுர அடியில் வீடு கட்ட, கட்டுமான நிறுவனத்துடன் 2024, டிச.,11ல் ஒப்பந்தம் செய்தார். மொத்தம், ரூ.33 லட்சம் கட்டுமான செலவு பேசி முடிவு செய்தனர்.

வங்கி கடன் பெற்று கட்டுமான நிறுவனத்துக்கு செலுத்தினார். ஒப்பந்தப்படி கட்டுமான பணியை முடிக்கவில்லை. ஒப்பந்தம் செய்த தொகையை விட கூடுதல் பணம் கேட்டதால்,  பர்வீன் நிஷா கொடுக்கவில்லை. இதனால் கட்டுமான பணியை நிறுத்தினர். 

மற்றொரு கட்டுமான நிறுவனம் வாயிலாக, மீதி பணியை பர்வீன் நிஷா முடித்தார். இதற்காக கூடுதலாக, ரூ.14 லட்சம் செலவானது. இதனால், இழப்பீடு கோரி, கோவை நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்தார்.

விசாரித்த ஆணைய தலைவர் தங்கவேல் பிறப்பித்த உத்தரவில், ‘கட்டுமான நிறுவனம் சேவை குறைபாடு செய்துள்ளதால், மனுதாரர் செலவழித்த கூடுதல் தொகையில், 5.18 லட்சம் ரூபாய்  திருப்பி செலுத்த வேண்டும். மன உளைச்சலுக்கு இழப்பீடு மற்றும் வழக்கு செலவு தொகை, ரூ.15,000 செலுத்த வேண்டும்’  என்று தெரிவித்துள்ளார்.

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