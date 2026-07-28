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எஸ்.என்.எம்.வி.,யில் நுகர்வோர் கண்காட்சி 

எஸ்.என்.எம்.வி.,யில் நுகர்வோர் கண்காட்சி 

ADDED : ஜூலை 28, 2026 08:10 PM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 08:10 PM

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கோவை: ஸ்ரீ நேரு மஹா வித்யாலயா கலை, அறிவியல் கல்லுாரியின் (எஸ்.என்.எம்.வி.,) வணிக மேலாண்மைத் துறை மற்றும் ஈபாவ்ஸ் டெக் சர்வீசஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் இணைந்து  நுகர்வோர் கண்காட்சியை நடத்தியது. மதுவிலக்கு, ஆயத்தீர்வைத் துறை அமைச்சர் விக்னேஷ் கண்காட்சியை திறந்து வைத்தார்.

வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள், ஆடை, அலங்கார பொருட்கள், சிறுதானிய, நவீன உணவு வகைகள் மற்றும் இலவச பரிசோதனை என கண்காட்சியில் 150 அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன.

பள்ளி, கல்லுாரி மாணவர்களுக்கு பேச்சு, திருக்குறள் ஒப்புவித்தல், கதை சொல்லுதல், பாட்டு, நடனம்,  நாடகம் போன்ற போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன. வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன.

கல்லுாரி தலைவர் மகாவீர் போத்ரா, செயலாளர் சுனில்குமார் நஹாடா, எஸ்.என்.எம்.வி., பள்ளியின் துணைச்செயலாளர் பாப்னா, கோவை நலச்சங்கம் உறுப்பினர் ரத்தன்சந்த் போத்ரா, கல்லுாரியின் முதல்வர் சுப்பிரமணி ஆகியோர் பங்கேற்றனர்.

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