அனுமதியற்ற விளம்பர பலகைகளை அகற்ற மாநகராட்சி கமிஷனர் உத்தரவு
அனுமதியற்ற விளம்பர பலகைகளை அகற்ற மாநகராட்சி கமிஷனர் உத்தரவு
ADDED : ஆக 07, 2026 05:42 PM
சாலை சந்திப்புகள், திருப்பங்கள் மற்றும் மாநில, தேசிய நெடுஞ்சாலைகளுக்கு அருகில் விளம்பர பலகைகள் வைக்கக் கூடாது என நீதிமன்றம் பலமுறை அறிவுறுத்தியுள்ளது. உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு தமிழக அரசு சுற்றறிக்கை அனுப்பியது.
ஆனால், வருவாய் ஈட்டும் நோக்கில், அரசாணை மற்றும் கோர்ட் உத்தரவை மீறி, விளம்பர பலகைகள் வைக்க அனுமதி தரப்படுகிறது. மேம்பாலங்களுக்கு கீழே துாண்களுக்கு இடையே மண் மேடுகளில் விளம்பர பலகை வைக்க அனுமதி தருகிறது.
மேம்பாலங்களுக்கு அருகே உள்ள கட்டடங்களின் மேற்பரப்பில், மெகா சைஸ் விளம்பர பலகைகள் வைக்கப்பட்டு வருகின்றன. சில இடங்களில் மாநகராட்சி அனுமதி எண்ணுடன் விளம்பர பலகைகள் உள்ளன.
வாகன ஓட்டிகள் கவனத்தை திசை திருப்பும் வகையில் இருப்பதால், அவற்றை அகற்ற வலியுறுத்தப்பட்டது.
முதல் கட்டமாக, சாய்பாபா காலனி, கவுண்டம்பாளையம் மேம்பாலங்களுக்கு அருகே உள்ள விளம்பர பலகைகளை அகற்ற நகரமைப்பு பிரிவினருக்கு கமிஷனர் ரவி தேஜா உத்தரவிட்டுள்ளார்.
‘‘எந்தெந்த ரோட்டில் என்னென்ன விளம்பர பலகைகள் அனுமதி பெறப்பட்டவை என்ற விபரம் மாநகராட்சி இணைய தளத்தில் பதிவேற்றப்படும்.
அனுமதியின்றி வைத்துள்ள விளம்பர பலகைகள் குறித்து தகவல் தெரிவிக்கப்படும். மாநகராட்சி அதிகாரிகளும் ஆய்வு செய்து அகற்றுவர்,’’ என்றார் கமிஷனர்.
இவர் கூறியுள்ளபடி, கவுண்டம்பாளையம், சாயபாபா காலனி மேம்பாலம் பகுதியில் விளம்பர பலகைகளை அகற்றவில்லை.
அவிநாசி ரோடு உப்பிலிபாளையம் ரவுண்டானா, ஹோப் காலேஜ், செல்வபுரம், பீளமேடு, கணபதி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன.