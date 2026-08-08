மீன் மார்க்கெட் வாடகை நிலுவை மீண்டும் ஆய்வு செய்கிறது மாநகராட்சி
மீன் மார்க்கெட் வாடகை நிலுவை மீண்டும் ஆய்வு செய்கிறது மாநகராட்சி
ADDED : ஆக 07, 2026 05:42 PM
உக்கடம் பஸ் ஸ்டாண்ட் டெர்மினல்–1 பின்புறம் இருந்த சில்லறை மீன் மார்க்கெட், துாய்மை பணியாளர்களுக்கு வீடு கட்ட இடிக்கப்பட்டது. புல்லுக்காடு மைதானத்தில் ஒரு ஏக்கர் மாநகராட்சி ஒதுக்கியது.
நில வாடகை அடிப்படையில், அ.தி.மு.க. ஆட்சியில் வழங்கப்பட்டது. நிலுவை வாடகை முழுமையாக செலுத்தினால் மட்டுமே புது மார்க்கெட்டில் கடை ஒதுக்கப்படும் என நிபந்தனை விதிக்கப்பட்டது.
வியாபாரிகளிடம் பணம் வசூலித்து, மாவட்ட சில்லறை மீன் வியாபாரிகள் சங்கம் சார்பில், 72 கடைகள், தரைக்கடைகள் கட்டப்பட்டன. அடிப்படை வசதி மாநகராட்சியால் செய்து தரப்பட்டு, தி.மு.க. ஆட்சியில் திறக்கப்பட்டது.
நிலுவை வாடகை முழுமையாக செலுத்தாத போதும் தி.மு.க.வினர் கொடுத்த அழுத்தத்தால் கடைகள் ஒதுக்கப்பட்டன.
வைப்புத்தொகையாக ஓராண்டு வாடகை கட்ட வேண்டும். ஒவ்வொரு மாதமும் 10க்குள் வாடகை செலுத்த அறிவுறுத்தப்பட்டது.
மார்க்கெட் திறந்து ஒன்றரை ஆண்டாகியும் வாடகை செலுத்தவில்லை, நிலுவையும் கொடுக்கவில்லை.
‘‘மாநகராட்சி நோட்டீஸ் வழங்கியதும் கணக்கீட்டில், தவறு இருப்பதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர். நிலுவை தொகை, வாடகை நிலுவை உள்ளிட்ட கணக்குகள் மீண்டும் ஆய்வு செய்யப்படுகிறது. விசாரணை செய்தபின் வசூலிக்கப்படும்,’’ என்றார் கமிஷனர் ரவி தேஜா.