பேரூராட்சி தலைவரை கண்டித்து கவுன்சிலர் உள்ளிருப்பு போராட்டம்
பேரூராட்சி தலைவரை கண்டித்து கவுன்சிலர் உள்ளிருப்பு போராட்டம்
ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:03 PM
தொண்டாமுத்தூர்: தென்கரை பேரூராட்சியில், மன்ற கூட்டம் நேற்று காலை நடக்க இருந்தது. 3வது வார்டு கவுன்சிலர் திவ்யா, தனது வார்டில் எந்த பணிகளையும் மேற்கொள்ளாமல் தொடர்ந்து பேரூராட்சி தலைவரும், செயல்அலுவலரும் புறக்கணிப்பதாக காலை, 11 மணி முதல் பேரூராட்சி அலுவலகத்தில் உள்ளிருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார்.
பேரூராட்சி தலைவர் மகாலட்சுமி, செயல் அலுவலர் சீமா ஆகியோர் திவ்யாவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். இழுபறி ஏற்பட்டதால், மாலை, 4 மணிக்கு, பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் என, செயல் அலுவலர் உறுதியளித்ததால், போராட்டத்தை கவுன்சிலர் திவ்யா கைவிட்டார்.
கவுன்சிலர் திவ்யா கூறுகையில்,‘‘2 ஆண்டுகளாக எந்த ஒரு தீர்மானத்துக்கும் என்னிடம் கையெழுத்து வாங்கவில்லை. செலவு கணக்கும் வழங்கவில்லை. பேரூராட்சி தலைவர் மகாலட்சுமி, முன் அனுமதி என்ற பெயரில் தன்னிச்சையாக டெண்டர் விடுகிறார். 3வது வார்டில், 5 வார்டு மக்களுக்கான பொதுமயானம், ஆதிதிராவிட மக்களுக்கான மயானம், 5 ஏக்கரில் உள்ளது. 5 ஆண்டுகளாக, பேரூராட்சியின் மொத்த குப்பைகளையும் இம்மயானத்தில் கொட்டி வருகின்றனர். மயானத்தில், தெருவிளக்கு வசதி இல்லாததால், யாரேனும் உயிரிழந்தால், குப்பையை சுத்தம் செய்து, டயரில் தீப்பந்தம் ஏற்றி, அந்த வெளிச்சத்திலேயே தகனம் செய்ய வேண்டியுள்ளது. தெருவிளக்கு கோரிக்கை கிடப்பில் போடப்பட்டது. பேரூராட்சி இயக்குனருக்கும் புகார் அனுப்பியுள்ளேன். போராட்டத்தால், ஒரு வாரத்தில், எனது வார்டில் பணிகளை மேற்கொள்வதாக உறுதியளித்துள்ளனர். நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால், மீண்டும் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவேன்,என்றார்.