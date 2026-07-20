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/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ சிறு, குறு நிறுவனங்களுக்கு நெருக்கடி முதல்வருக்கு ‘போசியா’ கோரிக்கை  

சிறு, குறு நிறுவனங்களுக்கு நெருக்கடி முதல்வருக்கு ‘போசியா’ கோரிக்கை  

சிறு, குறு நிறுவனங்களுக்கு நெருக்கடி முதல்வருக்கு ‘போசியா’ கோரிக்கை  

ADDED : ஜூலை 20, 2026 09:21 PM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 09:21 PM

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கோவை: கோவை தொழில் அமைப்புகளின் கூட்டமைப்பு (போசியா) சார்பில், முதல்வர் விஜய் மற்றும் குறு சிறு நடுத்தர தொழில்துறை அமைச்சர் மதன் ராஜாவுக்கு அளித்துள்ள மனு:

குறு சிறு நிறுவனங்கள் பல்வேறு பிரச்னைகளை சந்திக்கின்றன. வணிக வரித்துறை வாட் கால பழைய கணக்குகளுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பி வருகிறது. அதிகப்படியாக 348 சதவீதம் அபராதம், வட்டி விதிக்கப்படுகிறது.

உரிய ஆவணங்களை சமர்ப்பித்தாலும், சரி பார்க்க போதுமான ஆவணங்கள் இல்லை என்று வணிக வரி துறையினர்  கூறுகிறார்கள். நிறுவனங்கள் மீது தவறில்லை என்றாலும் நிரூபிக்க முடிவதில்லை.

மூலப்பொருள் விலை உயர்வு, மின்கட்டண உயர்வு, சொத்து வரி உயர்வு, குடிநீர் கட்டண உயர்வு, தொழிலாளர் பற்றாக்குறை, பண வீக்கம் உள்ளிட்ட நெருக்கடிகளை சந்திக்கிறோம். இதற்கு மத்தியில் 20 ஆண்டு கால வாட் வரி நிலுவைக்கு 300 சதவீதம் அபராதம் விதிப்பது மேலும் சுமையை ஏற்படுத்துகிறது.

பல ஆண்டுகளாக இயங்கி வந்த நிறுவனங்கள் மூடப்பட்டுள்ளன. மேலும் பல நிறுவனங்கள் மூடும் நிலையில் உள்ளன. எனவே குறு நிறுவனங்களுக்கு நெருக்கடியளிக்கும் நடைமுறையை வணிக வரித்துறை கைவிட வேண்டும்.

இவ்வாறு மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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