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டி.காளிபாளையம் பள்ளியின் முன்னாள் மாணவர்கள் சந்திப்பு
டி.காளிபாளையம் பள்ளியின் முன்னாள் மாணவர்கள் சந்திப்பு
ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:52 PM
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பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி அருகே டி.காளிபாளையம் உயர்நிலைப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி நடந்தது.
பொள்ளாச்சி அருகே, தேவம்பாடி காளிபாளையம் அரசு உயர்நிலைப்பள்ளியில் கடந்த, 1995ம் ஆண்டு பத்தாம் வகுப்பு படித்த முன்னாள் மாணவ, மாணவியர் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி, தேவம்பாடி அம்மணீஸ்வரர் கோவில் வளாகத்தில் நடந்தது.
நிகழ்ச்சியில், 20 மாணவர்கள், 31 ஆண்டுகள் கழித்து சந்தித்துக்கொண்டனர். தங்களது பள்ளி அனுபவங்களையும், தற்போதைய அனுபவங்களும் பகிர்ந்து கொண்டனர். பள்ளிக்கால வாழ்க்கையை நினைவுகளை பகிர்ந்து கொண்டு மகிழ்ந்தனர். அவரவர் வாழ்க்கை பற்றி பேசியதுடன், ஆண்டுதோறும் சந்திப்பது குறித்து முடிவு செய்தனர்.