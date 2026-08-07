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கனமழையால் அணை நீர்மட்டம் உயர்வு

கனமழையால் அணை நீர்மட்டம் உயர்வு

ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:00 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:00 PM

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வால்பாறை: வால்பாறையில் பெய்த கனமழையினால் அணைகளின் நீர்மட்டம் உயர்ந்து வருகிறது.

வால்பாறையில்  கடந்த மாதம்  4ம் தேதி முதல் தென்மேற்கு பருவமழை  பெய்கிறது. கடந்த  சில நாட்களாக மழைப்பொழிவு வெகுவாக குறைந்ததால், அணைகளின் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் இருந்து நீர்வரத்து வெகுவாக குறைந்ததோடு, அணைகளின் நீர்மட்டமும் சரிந்தது.

இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் இரவு வால்பாறை நகர் மற்றும் எஸ்டேட் பகுதியில் கனமழை பெய்ததால், அணைகளின்  நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் இருந்து நீர்வரத்தும் அதிகரித்துள்ளதோடு, அணைகளின் நீர்மட்டமும் உயர துவங்கியுள்ளது.

சோலையாறு அணையின் 160 அடி உயரத்தில், நேற்று காலை, 59.22 அடி நீர்மட்டம் இருந்தது. ஒரே நாளில் அணையின் நீர்மட்டம் இரண்டு அடி உயர்ந்துள்ளது.

பி.ஏ.பி., திட்டத்தின் முக்கிய அணைகளின் ஒன்றான சோலையாறு அணை, கடந்த ஆண்டு தென்மேற்கு பருவமழை காலத்தில், ஜூன் மாதம் 26ம் தேதி நிரம்பியது. ஆனால் இந்த ஆண்டு சோலையாறு அணையின் நீர்மட்டம், நுாறு அடி கூட எட்டாததால், அணை நிரம்புவதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் பி.ஏ.பி., பாசன விவசாயிகள் கவலையடைந்துள்ளனர்.

நேற்று காலை, 8:00 மணி வரை பதிவான மழை அளவு விபரம் (மில்லி மீட்டரில்):

சோலையாறு – 56, பரம்பிக்குளம் – 27, ஆழியாறு – 8, வால்பாறை – 36, மேல்நீராறு – 78, கீழ்நீராறு – 52,  காடம்பாறை – 8, சர்க்கார்பதி–2, வேட்டைக்காரன்புதுார் – 5, துாணக்கடவு – 29, பெருவாரிப்பள்ளம் – 26, நவமலை – 2, பொள்ளாச்சி – 2 என்ற அளவில் மழை பெய்தது.

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