அந்தரத்தில் இருக்கிறது ஆபத்து தூய்மை பணியாளர்கள் வேதனை
அந்தரத்தில் இருக்கிறது ஆபத்து தூய்மை பணியாளர்கள் வேதனை
ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:13 PM
கோவை: மாநகராட்சியின் 100 வார்டுகளில் தேங்கும் குப்பை வெள்ளலூர் குப்பை கிடங்கில் கொட்டப்படுகிறது. குப்பையை வீடு வீடாக சேகரிக்கும் பணிக்காக 150 கோடி ரூபாய்க்கு தனியார் நிறுவனத்துக்கு ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
குப்பை கையாள்வதற்கு அந்நிறுவனம் முறையான வசதிகள் செய்து கொடுக்கவில்லை என்று புகார் எழுந்துள்ளது.
தூய்மை பணியாளர்கள் கூறுகையில், மேற்கு மண்டலத்தில் சேகரிக்கப்படும் மக்கும் குப்பை கவுண்டம்பாளையம் மறுசுழற்சி மையத்திலும், மத்திய மற்றும் தெற்கு மண்டலத்தில் சேகரிக்கப்படும் மக்கும் குப்பை உக்கடம் மறுசுழற்சி மையத்திலும், வடக்கு மண்டலத்தில் சேகரிக்கப்படும் மக்கும் குப்பை கணபதி மறுசுழற்சி மையத்திலும், கிழக்கு மண்டலத்தில் சேகரிக்கப்படும் மக்கும் குப்பை பீளமேட்டில் உள்ள மறுசுழற்சி மையத்திலும் மறுசுழற்சி செய்து வெள்ளலூர் அனுப்பப்படுகிறது.
கவுண்டம்பாளையம் சுத்திகரிப்பு மையத்தில் குப்பை கொட்டுவதற்கு போதுமான வசதிகள் உள்ளன. பீளமேடு, கணபதி மறுசுழற்சி மையங்களில் போதிய வசதி இல்லை.
குப்பை சேகரிப்பதற்கு ஹைட்ராலிக் வண்டிகள் உள்ளன. ஹைட்ராலிக் வண்டி மூலம் 20 அடி குழியில் குப்பை நேரடியாக கொட்டப்படும்.
ஆனால் ஒப்பந்த நிறுவனம் ஹைட்ராலிக் வண்டிகளை பயன்படுத்துவதில்லை. இதனால் 20 அடி குப்பை குழிக்கு மேலே நின்று, தூய்மை பணியாளர்களே குப்பையை டிரம்மில் இருந்து எடுத்து கொட்ட வேண்டியுள்ளது.
கால் தவறினாலோ, வண்டி லேசாக உரசினால் கூட தூய்மை பணியாளர்கள் குழிக்குள் விழுந்து உயிருக்கே ஆபத்தாகும் நிலை உள்ளது.
எனவே ஹைட்ராலிக் வண்டிகளை ஒதுக்கி பாதுகாப்பான முறையில் குப்பை கொட்டுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் தெரிவித்தனர்.