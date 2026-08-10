/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ காதை செவிடாக்கும் ஏர்ஹாரன்கள் பறிமுதல்
ADDED : ஆக 09, 2026 06:40 PM
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வட்டார போக்குவரத்துத்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் போக்குவரத்து போலீசார் இணைந்து, நடத்திய சோதனையின்போது, விதிமுறைகளை மீறி வாகனங்களில் பொருத்தப்பட்டிருந்த 56 ஏர் ஹாரன்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
அதிக பாரம் ஏற்றிச் சென்றதாக 14 வாகனங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. விதிகளுக்கு புறம்பாக பொருத்தப்பட்டிருந்த 370 விளக்குகளும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
‘இதுபோன்ற போக்குவரத்து விதிமீறல்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். பொதுமக்கள் போக்குவரத்து விதிமுறைகளை மதித்து, பொறுப்புடன் வாகனங்களை இயக்க வேண்டும். குறிப்பாக இளைஞர்கள், வாகனங்களை தேவையற்ற முறையில் அலங்கரித்தாலும், அதிக சத்தம் எழுப்பும் ஹாரன்களை பொருத்தினாலும் பெற்றோர் கண்டிக்க வேண்டும்’ என்றனர் போலீசார்.