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விடுதி மாணவி மரணம் பெற்றோர் கண்ணீர்

விடுதி மாணவி மரணம் பெற்றோர் கண்ணீர்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 09:30 PM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 09:30 PM

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கோவை: வேளாண் பல்கலையில் படித்து வந்த தாரணிகா,18 நேற்று முன்தினம் பாத்ரூமில் உயிரிழந்தார். நேற்று தாரணிகா தங்கியிருந்த பல்கலை விடுதிக்கு சென்ற பெற்றோர், சம்பவம் குறித்த சி.சி.டி.வி., காட்சிகளை பார்வையிட்டனர்.

அவர்கள் கூறுகையில், ‘வீடியோ பதிவில் எங்கள் மகள் நலமுடனே நடந்து செல்கிறார். கேமரா சில இடங்களில் மட்டுமே உள்ளது. பல்கலையின் விளக்கம் ஏற்கும் படி இல்லை. எங்கள் மகள் குறைந்த ரத்த அழுத்தத்திற்கு சிகிச்சை ஏதும் எடுக்கவில்லை. பல்கலை கூறுவது பொய். காலை 6:18 மணிக்கு உள்ளே சென்றவளை, 12.14க்கு துாக்கி சென்றுள்ளனர். 6 மணி நேரம் ஒரு மாணவி எங்கு இருக்கிறார் என்று யாருக்கும் தெரியவில்லையா. பார்த்துக் கொள்வார்கள் என்ற நம்பிக்கையில் தானே விடுதிக்கு அனுப்பினோம்’ என கண்ணீருடன் தெரிவித்தனர். 

ஆர்.எஸ்.புரம் போலீசார் பெற்றோரின் புகாரை பெற்று விசாரிக்கின்றனர். 

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