கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கடிதம் முதல்வரின் கவனம் ஈர்க்க முடிவு

கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கடிதம் முதல்வரின் கவனம் ஈர்க்க முடிவு
கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கடிதம் முதல்வரின் கவனம் ஈர்க்க முடிவு
ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:30 PM
அன்னுார்: தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சித் துறை அலுவலர்கள் சங்க மாநில பேரவை கூட்டத்தில், 21 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, தொடர் போராட்டம் நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டது.
‘ஊரக வளர்ச்சித் துறையில் காலியாக உள்ள ஊராட்சி செயலர், ஓட்டுநர், பதிவறை எழுத்தர், அலுவலக உதவியாளர், இரவு காவலர் பணியிடங்களை உடனே நிரப்ப வேண்டும். ஊராட்சி செயலர்கள் மற்றும் ஒன்றிய பணியாளர்களுக்கு கருவூலம் வாயிலாக சம்பளம் வழங்க வேண்டும். ஊராட்சி செயலர்களை தமிழ்நாடு உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய திட்டத்தில் சேர்க்க வேண்டும். 100 நாள் வேலை திட்டத்துக்கு மற்ற மாநிலங்களில் உள்ளது போல், வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் நிலையில் பணியிடம் ஏற்படுத்த வேண்டும். இத்திட்டத்தில் 15 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பணிபுரிந்து வரும் கணினி ஆபரேட்டர்களுக்கு காலமுறை ஊதியம் வழங்க வேண்டும். ஏழை, எளிய மக்களுக்கு கனவு இல்லம் கட்டும் திட்டத்தில் ஒதுக்கீடு தொகையை, 6 லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்த வேண்டும். 20 ஊராட்சிகளுக்கு மேல் உள்ள ஒன்றியங்களை பிரித்து புதிய ஒன்றியங்களை உருவாக்க வேண்டும்’ என்பன உட்பட, 21 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, நேற்று, அன்னுார் ஒன்றியத்தில் இருந்து, முதல்வர், ஊரக வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர், தலைமைச் செயலாளர் ஊரக வளர்ச்சித் துறை அரசு செயலாளர் ஆகியோருக்கு கடிதம் அனுப்பப்பட்டன.
அடுத்த கட்டமாக, வரும் 5ம் தேதி அனைத்து ஊரக வளர்ச்சித் துறை அலுவலகங்கள் முன்பும், முதல்வரின் கவனம் ஈர்க்க ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது என, ஊரக வளர்ச்சி துறை அலுவலர்கள் சங்க நிர்வாகிகள் தெரிவித்தனர்.