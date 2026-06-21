‘கமிஷன் தருவது குறைந்ததால் டெண்டர் தொகையில் சரிவு’
‘கமிஷன் தருவது குறைந்ததால் டெண்டர் தொகையில் சரிவு’
ADDED : ஜூலை 29, 2026 08:41 PM
அன்னுார்: ஆளுங்கட்சியினருக்கு கமிஷன் தரத் தேவையில்லை என்பதால், வளர்ச்சிப் பணிக்கான ஏலத்தில் டெண்டர் தொகை குறைந்தது.
மசக்கவுண்டன் செட்டிபாளையம் ஊராட்சியில், பைப்லைன் விஸ்தரிப்பு பணி, புதிதாக ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல், சப்மெர்சிபிள் பம்ப் செட் அமைத்தல், கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல், பேவர் பிளாக் தளம் அமைத்தல், என, 44 லட்சம் ரூபாய்க்கு, 13 பணிகளுக்கு, நேற்று, அன்னுார் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலக வளாகத்தில் ஏலம் நடைபெற்றது.
இதில் சில பணிகளுக்கு மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட, 15 சதவீதம் குறைவாகவும் சில பணிகளுக்கு அதிகபட்சம் 24 சதவீதம் வரை குறைவாகவும் டெண்டர் கோரப்பட்டது. இதனால் அரசுக்கு பல லட்சம் ரூபாய் நிதி மிச்சமாகி உள்ளது.
ஒப்பந்ததாரர் ஒருவர் கூறுகையில், ‘கடந்த ஆட்சியில் அரசியல்வாதிகளுக்கு தரப்பட்டு வந்த 10 சதவீத கமிஷன் தொகை தர தேவையில்லை என்பதால் மதிப்பீட்டை விட கூடுதலாக தொகையை குறைத்து டெண்டர் கோரி உள்ளனர்’ என்றார். ‘டெண்டர் படிவத்தில் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலரின் கையொப்பம் இல்லை. அதிகாரியின் கையெழுத்து இல்லாமலே டெண்டர் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. எனவே இந்த ஏலத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும்’ என, அன்னுார் ஊராட்சி ஒன்றிய ஒப்பந்ததாரர்கள் சங்கம் சார்பில், கோவை கலெக்டர் அலுவலகத்தில் புகார் தெரிவித்துள்ளனர்.