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தொழிலாளர்களுக்கு நிலுவை சம்பளம் வழங்க கோரிக்கை

தொழிலாளர்களுக்கு நிலுவை சம்பளம் வழங்க கோரிக்கை

ADDED : ஆக 07, 2026 05:31 PM

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ADDED : ஆக 07, 2026 05:31 PM

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அனைத்து தொழிற்சங்க கூட்டு நடவடிக்கை குழு ஒருங்கிணைப்பாளர் ராஜாமணி, கோவை மாவட்ட மில் தொழிலாளர் சங்க பொதுச்செயலாளர் பத்மநாபன் ஆகியோர், மத்திய ஜவுளித்துறை அமைச்சர் கிரிராஜ் சிங், ஜவுளித்துறை கூடுதல் செயலர் ஆர்த்தி ஆகியோரை டில்லியில் சந்தித்தனர்.

அவர்களிடம் அளித்த மனுவில், ‘தேசிய பஞ்சாலை கழகத்திற்கு சொந்தமான(என்.டி.சி.,) மில்கள் கொரோனா பாதிப்பு நிலவிய 2020ம் ஆண்டு முதல் மூடப்பட்டன. தொடர் போராட்டங்களை அடுத்து 2024 ஜூன் வரை முழுச்சம்பளம் வழங்கப்பட்டது; அதன்பின் 50 சதவீதம் மட்டுமே கொடுக்கப்பட்டு வந்தது.

வேலைக்கு வந்துகொண்டிருக்கும் அத்தியாவசிய தொழிலாளர்களுக்கு 10 மாதங்களாக எவ்வித சம்பளமும் வழங்கப்படவில்லை.

எனவே தென் மண்டல என்.டி.சி. மில் தொழிலாளர்களுக்கு நிலுவை சம்பளம், குறைந்தபட்ச போனஸ், ஓய்வுபெற்ற தொழிலாளர்களுக்கு பணிக்கொடை ஆகியவற்றை உடனடியாக வழங்க வேண்டும்’ என தெரிவித்துள்ளனர்.

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