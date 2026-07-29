டெங்கு பாதிப்பு எவ்வளவு தினமும் பதிவு செய்ய உத்தரவு
டெங்கு பாதிப்பு எவ்வளவு தினமும் பதிவு செய்ய உத்தரவு
ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:51 PM
கோவை: டெங்கு காய்ச்சலுக்கு 1,300க்கும் மேற்பட்டோர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். கொசு உற்பத்தியை தடுக்க பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
ஆனாலும் மாநகராட்சி பகுதிகளில் காய்ச்சல் பாதிப்பு பதிவு குறையவில்லை. ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், வட்டார அரசு மருத்துவமனைகளில், தினசரி காய்ச்சலுக்கு சிகிச்சை பெறுவோர் விபரங்கள் திரட்டி, தொடர் கண்காணிப்பில் வைக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
தொற்றா நோய் பிரிவு களப்பணியாளர்கள் கூறுகையில், ‘தினமும் காய்ச்சல் சிகிச்சைக்கு வருவோர் பட்டியல் அனுப்பப்படுகிறது. காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டோர் தொடர் மருத்துவ சிகிச்சையில் இருப்பது, மக்களை தேடி மருத்துவம், கிராம சுகாதார செவிலியர் மூலம் உறுதி செய்யப்படுகிறது. மாநகராட்சி பகுதிகளில், பாதிப்பு அதிகரித்து வருகிறது. இதனால், தொடர்ந்து அதிக காய்ச்சலில் இருப்போரை, மருத்துவமனையில் அனுமதித்து சிகிச்சைக்கு உட்படுத்த உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது’ என்றனர்.