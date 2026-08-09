தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ ஏர்போர்ட்டுக்கு 200 அடி ரோடு விரிவான திட்ட அறிக்கை ரெடி

ஏர்போர்ட்டுக்கு 200 அடி ரோடு விரிவான திட்ட அறிக்கை ரெடி

ஏர்போர்ட்டுக்கு 200 அடி ரோடு விரிவான திட்ட அறிக்கை ரெடி

ADDED : ஜூலை 30, 2026 04:52 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 30, 2026 04:52 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

நீலாம்பூர்: கோவை ஏர்போர்ட் விரிவாக்க எல்லைக்கு நிலம் கொடுத்தவர்கள் மற்றும் அப்பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் பயன்பாட்டுக்கு 10.5 மீட்டர் அகல ரோடு போட வேண்டும். இதற்கு மாறாக 4 மீட்டரே ஒதுக்கி எல்லை கற்கள் நடப்பட்டன. விமான நிலைய ஆணையத்தினர் சுற்றுச்சுவர் கட்டுவதை அப்பகுதியினர் தடுத்து நிறுத்தினர்.

ஆணையத்தின் உத்தரவை ஆய்வு செய்தபோது, 10.5 மீட்டர் அகல ரோடு போடுவதற்காக நிலம் கையகப்படுத்தி இருப்பது தெரியவந்தது. அதன்படி, நிலம் ஒதுக்க கலெக்டர் பவன்குமார் அறிவுறுத்தினார். நில அளவை துறையினர் விவசாயிகள் முன்னிலையில் எல்லை பகுதியை ஆய்வு செய்து கற்களை மாற்றி நட்டுள்ளனர். ஆணையத்தில் இருந்து விரைவில் உத்தரவு வருமென கூறப்பட்டுள்ளது. அதன்பின், சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி துவக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதற்கிடையே அவிநாசி ரோட்டில் நீலாம்பூரில் இருந்து ஏர்போர்ட் புதிய நுழைவாயிலுக்கு செல்ல துவக்கத்தில் 150 அடி அகல ரோடு, சற்று துாரம் சென்றதும் வலதுபுறம் திரும்பியதும், 200 அடி அகல சாலை அமைய இருக்கிறது. ஊரக வளர்ச்சி முகமை மூலமாக ரோடு போட மாவட்ட நிர்வாகம் உத்தேசித்துள்ளது. விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. கோயமுத்துார் புறவழிச்சாலையில் இருந்து வருவோர், 200 அடி ரோட்டில் இணைய உருவாக்கப்படும் புதிய ரோட்டுக்கு 7 ஏக்கர் நிலம் கையகப்படுத்த பூர்வாங்க வேலைகள் நடந்து வருகின்றன.

நிலம் எடுப்பு பிரிவினரிடம் பேசியபோது, ‘ஏர்போர்ட் விரிவாக்கத்துக்கு ஏற்கனவே ஸ்கெட்ச் போடப்பட்டு உள்ளது. எல்லை கற்கள் நட்ட இடங்கள் சிலவற்றில் ஆட்சேபம் இருந்தது. நில உரிமையாளர்கள் முன்னிலையில் அளவீடு செய்து, மாற்றி நடப்பட்டது. அரசு நிலத்தில் இருக்கும் ஆக்கிரமிப்பை வருவாய்த்துறையினர் அகற்றுவர்’ என்றனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us