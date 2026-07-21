பெரியம்மன் கோவிலில் குண்டம் இறங்கி பக்தர்கள் பரவசம்
பெரியம்மன் கோவிலில் குண்டம் இறங்கி பக்தர்கள் பரவசம்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:32 PM
அன்னூர்: அன்னூர் பெரியம்மன் கோவில் பூச்சாட்டு திருவிழாவில், 400க்கும் மேற்பட்டோர் குண்டம் இறங்கினர்.
அன்னூர் சின்னம்மன், பெரியம்மன் கோவிலில், 56வது ஆண்டு பூச்சாட்டு திருவிழா கடந்த 13ம் தேதி கிராம சாந்தி பூஜையுடன் துவங்கியது. நேற்று அதிகாலை 4:00 மணிக்கு, ஆனைமலை கருப்பராயன் கோவிலில் இருந்து சின்னம்மன் கோவில் வழியாக, பெரிய அம்மன் கோவிலுக்கு கரகம் எடுத்து வரப்பட்டது. காலை 6:10 மணிக்கு, 400க்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் அக்னி குண்டம் இறங்கினர்.
இதையடுத்து, கோவில் வளாகத்தில் பக்தர்கள் பொங்கல் வைத்தனர். காலை 11:00 மணிக்கு திருக்கல்யாண உற்சவம், துவங்கி மதியம் முடிந்தது. பெரியம்மனுக்கு அபிஷேக பூஜையும் மகா தீபாராதனையும் நடந்தது. 3,000-க்கும் மேற்பட்டோருக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. மதியம் 2:30 மணிக்கு பெரிய அம்மன் கோவில் நுழைவு வாயிலில் இருந்து உற்சவர், மாவிளக்கு மற்றும் முளைப்பாலிகை எடுத்து வரப்பட்டது. பல ஆயிரம் பக்தர்கள் பங்கேற்றனர்.