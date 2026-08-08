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/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ முத்தண்ணன் குளத்தை சுற்றிலும் ஆக்கிரமிப்பு கடைகள் அகற்றம் ‘தினமலர்’ செய்தி எதிரொலி  

முத்தண்ணன் குளத்தை சுற்றிலும் ஆக்கிரமிப்பு கடைகள் அகற்றம் ‘தினமலர்’ செய்தி எதிரொலி  

முத்தண்ணன் குளத்தை சுற்றிலும் ஆக்கிரமிப்பு கடைகள் அகற்றம் ‘தினமலர்’ செய்தி எதிரொலி  

ADDED : ஆக 07, 2026 04:41 PM

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ADDED : ஆக 07, 2026 04:41 PM

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கோவை: முத்தண்ணன் குளம் நுழைவாயில் முன்பிருந்து பூசாரிபாளையம் ரோடு திருப்பம் வரை ரோட்டை ஆக்கிரமித்து கடைகள் நடத்தப்பட்டன. பழம், ஐஸ்கிரீம், பேல்பூரி உள்ளிட்ட பல பொருட்கள் விற்கப்பட்டன.

பொருட்கள் வாங்குவோரால் போக்குவரத்து நெருக்கடி ஏற்பட்டது. ஆக்கிரமிப்பு கடைகளால் ரோட்டின் அகலமும் சுருங்கியது.

பொருட்களின் விலையை ஸ்பீக்கரில் அலற விட்டதால், வாக்கிங் செல்வோருக்கு அசவுகரியம் ஏற்பட்டது. மாலையில் இருந்து இரவு வரை டிபன் கடையும் போடத் துவங்கினர்.

நமது நாளிதழில் ஜூலை 29ல் படத்துடன் இது பற்றி செய்தி வெளியிடப்பட்டதும், மாநகராட்சி கமிஷனர் ரவி தேஜா ஆக்கிரமிப்பை அகற்றி, போக்குவரத்தை ஒழுங்குபடுத்த உத்தரவிட்டார்.

மேற்கு மண்டல நகரமைப்பு பிரிவினர், போலீசார் இணைந்து ஆக்கிரமிப்பை அகற்றினர். அவ்விடம் தற்போது விசாலமாக காணப்படுகிறது.

அதிகாரிகளின் கண்காணிப்பு குறைந்ததும் மீண்டும் ஆக்கிரமிப்பு உருவாக வாய்ப்பு இருப்பதால், டிவைடர்கள் வைத்து மறைப்பு ஏற்படுத்த வேண்டும். மீறுவோருக்கு அபராதம் விதிக்க வேண்டும்.

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