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காலை சிற்றுண்டி கொண்டு செல்லும் பதிவு செய்யாத வாகனங்கள் நிறுத்தம் ‘தினமலர்’ செய்தி எதிரொலி

காலை சிற்றுண்டி கொண்டு செல்லும் பதிவு செய்யாத வாகனங்கள் நிறுத்தம் ‘தினமலர்’ செய்தி எதிரொலி

ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:24 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:24 PM

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வால்பாறை: ‘தினமலர்’ செய்தி எதிரொலியால், பள்ளிகளுக்கு சிற்றுண்டி வழங்க பயன்படுத்திய, பதிவு செய்யாத ‘ஸ்பான்சர்’ வாகனங்கள் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டன.

வால்பாறை நகராட்சியில் மொத்தம்  உள்ள, 82 அரசு பள்ளிகளில் படிக்கும், 1,036 மாணவர்களுக்கு காலை சிற்றுண்டி வழங்கப்படுகிறது. காலை நேரத்தில் அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் சிற்றுண்டி கொண்ட செல்ல வசதியாக, ஒன்பது வாகனங்கள் இயக்கப்படுகின்றன.

இந்நிலையில், வால்பாறை நகரில்  இந்தியன்வங்கி, யூனியன்வங்கி, ரெப்கோ வங்கிகளின் சார்பில், காலை சிற்றுண்டி பள்ளிகளுக்கு எடுத்துச்செல்ல வசதியாக நான்கு வாகனங்கள் கடந்த ஆண்டு ‘ஸ்பான்சர்’ வழங்கப்பட்டன. ஆனால், இந்த நான்கு வாகனங்கள் பதிவு செய்யப்படாமல் பள்ளிகளுக்கு காலை சிற்றுண்டி வழங்க இயக்கப்பட்டது.

இது குறித்து, ‘தினமலர்’ நாளிதழில் நேற்று முன்தினம் செய்தி வெளியிடப்பட்டது. இதனை தொடர்ந்து, மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் உத்தரவு படி, பதிவு செய்யப்படாத நான்கு வாகனங்களும் நகராட்சி அலுவலகத்தில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன.

நகராட்சி அதிகாரிகளிடம் கேட்ட போது, ‘பள்ளி மாணவர்களுக்கு சிற்றுண்டி வழங்க வசதியாக  வங்கிகள் வாயிலாக வழங்கப்பட்ட நான்கு வாகனங்கள், ஆர்.டி.ஓ., அலுவலகத்தில் பதிவு  செய்யப்படாததால், அந்த வாகனங்கள் அலுவலக வளாகத்தில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன.

வாடகை அடிப்படையில், வேறு வாகனங்கள் வாயிலாக பள்ளிகளுக்கு காலை சிற்றுண்டி வழக்கம் போல்  வழங்கப்படுகிறது. விரைவில் வாகனங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டு, காலை சிற்றுண்டி கொண்டு செல்ல பயன்படுத்தப்படும்,’ என்றனர்.

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