நல்லமுடியில் காட்சிமுனையில் வசதிகள் இல்லாததால் அதிருப்தி
நல்லமுடியில் காட்சிமுனையில் வசதிகள் இல்லாததால் அதிருப்தி
ADDED : ஜூலை 13, 2026 07:12 PM
வால்பாறை: நல்லமுடி காட்சிமுனைப்பகுதியில் அடிப்படை வசதிகள் இல்லாததால், சுற்றுலா பயணியர் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.
வால்பாறையில், தற்போது பருவமழை பெய்யும் நிலையில், குளுகுளு சீசன் நிலவுகிறது. இதனால், வார விடுமுறை நாட்களில் ஆயிரக்கணக்கான சுற்றுலா பயணியர் வால்பாறைக்கு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், சுற்றுலா பயணியர் அதிகளவில் செல்லும் தலநார் வியூ பாயின்ட், நல்லமுடி காட்சி முனை, சின்னக்கல்லார் அருவி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் போதிய அடிப்படை வசதி இல்லாததால், சுற்றுலா பயணியர் கடும் அதிருப்தியில் உள்ளனர்.
சுற்றுலா பயணியர் கூறியதாவது:
வால்பாறைக்கு சுற்றுலா பயணியர் அதிகம் வருகின்றனர். சுற்றுலா பகுதிகளில், வனத்துறை சார்பில், 50 ரூபாய் முதல் 100 ரூபாய் வரை கட்டணம் வசூலிக்கின்றனர். ஆனால் சுற்றுலா பகுதிகளில், கழிப்பிடம், கார் பார்க்கிங் வசதி இல்லை.
குறிப்பாக, நல்லமுடி காட்சி முனைப்பகுதியில் சுற்றுலா பயணியர் நடந்து செல்ல ரோடு வசதி இல்லை. இதனால் வாகனங்களை தொலைவில் நிறுத்தி விட்டு நடந்து செல்ல வேண்டிய நிலை உள்ளது.
வயதானவர்கள், குழந்தைகள் கடும் சிரமத்திற்குள்ளாகி வருகின்றனர். கட்டணத்தை வசூலிக்கும் வனத்துறையினர், சுற்றுலா தலங்களில் போதிய அடிப்படை வசதிகள் ஏற்படுத்த வேண்டும்.
இவ்வாறு, கூறினர்.