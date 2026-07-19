குறு, சிறு அமைச்சர் நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பால் அதிருப்தி
குறு, சிறு அமைச்சர் நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பால் அதிருப்தி
ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:31 PM
கோவை: குறு, சிறு, நடுத்தர தொழில் துறை அமைச்சர் மதன் ராஜா 17,18 தேதிகளில் கோவையில் நடந்த நிகழ்ச்சிகளில், குறுந்தொழில் முனைவேரை புறக்கணித்துவிட்டதாக புகார் எழுந்துள்ளது.
கோவை தொழில் அமைப்புகளின் கூட்டமைப்பு (போசியா) ஒருங்கிணைப்பாளர் ஜேம்ஸ் கூறுகையில், ‘‘முதல்வர் விஜய் மற்றும் குறு சிறு நடுத்தர தொழில் துறை அமைச்சரை சந்திப்பதற்காக பல்வேறு முயற்சிகளை செய்து வருகிறோம். அனுமதி கிடைக்கவில்லை. அமைச்சர் கோவை வரும்போது, குறுந்தொழில் நிறுவனங்களின் பிரச்னைகளை சொல்லலாம் என்று நினைத்தோம். 23 குறுந்தொழில் தொழில் அமைப்புகள், அமைச்சரை சந்திப்பதற்கான வாய்ப்பு வழங்காமல் குறிப்பிட்ட சங்கங்களை சந்திக்கும் வகையில் அதிகாரிகள் ஏற்பாடு செய்தனர். அவரிடம் கோரிக்கைகளை தெரிவிக்க முடியவில்லை. அதிகாரிகள் உரிய பதிலளிக்கவில்லை. அமைச்சர் எங்களை சந்தித்து குறைகளை போக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,’’ என்றார்.