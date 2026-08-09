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அரசு மருத்துவமனையில் மாவட்ட கலெக்டர் ஆய்வு 

அரசு மருத்துவமனையில் மாவட்ட கலெக்டர் ஆய்வு 

ADDED : ஜூலை 30, 2026 06:01 PM

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 06:01 PM

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ஆனைமலை: ஆனைமலை அருகே வேட்டைக்காரன்புதுார் அரசு மருத்துவமனையில் தினமும், 250 வெளிநோயாளிகளும், 25 உள்நோயாளிகளும் சிகிச்சை பெறுகின்றனர். இந்த மருத்துவமனையில், 3.5 கோடி ரூபாய் செலவில் புதியதாக கட்டடம் கட்டப்படுகிறது.

இதை மாவட்ட கலெக்டர் பவன்குமார், வால்பாறை எம்.எல்.ஏ. சுதாகர், சப் – கலெக்டர் ராமகிருஷ்ணசாமி, மருத்துவம் மற்றும் ஊரக நலப்பணிகள் இணை இயக்குனர் சுமதி ஆகியோர் ஆய்வு செய்தனர்.

மாவட்ட கலெக்டர், சித்தா பிரிவில் தினமும் நோயாளிகளுக்காக தயாரித்து வைக்கப்பட்டுள்ள நிலவேம்பு குடிநீரை பருகி ஆய்வு செய்தார். அரசு சித்தா மருத்துவமனை சார்பாக பராமரிக்கப்படும் திருமூலர் மூலிகை பண்ணையில் உள்ள மூலிகை  செடிகள், மருத்துவ பயனாளிகள் வருகை குறித்தும் ஆய்வு செய்தார்.

புற மருத்துவ சிகிச்சைகள் குறித்து, சித்தா டாக்டர் நல்லதம்பியிடம் கேட்றிந்தனர். மருத்துவ அலுவலர் அழகப்பசாமி உடன் இருந்தார்.

மேலும், வேட்டைக்காரன்புதுார் அரசு மருத்துவமனையில் காயகல்ப குழு ஆய்வு செய்தது. இக்குழு திருமூலர் மூலிகை பண்ணையில் பராமரிக்கப்படும் மூலிகைகளை பார்வையிட்டு, மருத்துவமனை துாய்மையாக பராமரிக்கப்படுகிறதா என்பதும் குறித்தும் ஆய்வு செய்தனர்.

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