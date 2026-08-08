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மாவட்ட ஜிம்னாஸ்டிக் அரசு பள்ளிகள் அசத்தல்

மாவட்ட ஜிம்னாஸ்டிக் அரசு பள்ளிகள் அசத்தல்

ADDED : ஆக 07, 2026 06:11 PM

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ADDED : ஆக 07, 2026 06:11 PM

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– நமது நிருபர் –: பள்ளிக்கல்வித் துறை சார்பில், மாவட்ட அளவிலான மாணவ, மாணவியர் ஜிம்னாஸ்டிக் போட்டிகள் ஜெய்வாபாய் பள்ளியில் நடைபெற்றன.

மாணவர்களின் விளையாட்டுத்திறமையை ஊக்குவிக்கும் வகையில், பள்ளிக்கல்வித்துறை சார்பில் ஜிம்னாஸ்டிக் போட்டிகள் நடத்தப்படுகின்றனர். அவ்வகையில், மாவட்ட அளவிலான போட்டிகள் திருப்பூர் ஜெய்வாபாய் பள்ளியில் நடந்தது. இதில், மாணவ, மாணவியர் பங்கேற்று அசத்தினர்.

மாணவர் 14 வயது பிரிவில், பர்ஹான் (கே.எஸ்.சி. பள்ளி), 17 வயதில் தினேஷ்குமார் (கணபதிபாளையம் அரசு பள்ளி), 19 வயதில் சுபன் (கே.எஸ்.சி. பள்ளி) ஆகியோர் முதலிடம் பெற்றனர்.

முறையே முத்துசாமி (பாப்பநாயக்கன்பாளையம் அரசு பள்ளி), சபரிவாசன் (பாரத் மெட்ரிக் பள்ளி), சந்துரு (காந்தி கல்வி நிலையம்) இரண்டாமிடம் பிடித்தனர்.

மாணவியர் 14 வயது பிரிவில், பவிஷ்னா (எம்.எஸ். வித்யாலயா, அவிநாசி), 17 வயதில் திவ்யாஸ்ரீ (வி.கே.ஜி. அரசு பள்ளி), 19 வயதில் ஆஷிகா (எம்.எஸ். வித்யாலயா) ஆகியோர் முதலிடம் பெற்றனர்.

முறையே தியா (செயின்ட் தாமஸ் பள்ளி), கிருத்திகா (பூலுவபட்டி அரசு பள்ளி), வீரம்மாள் (அலங்கியம் அரசு பள்ளி) இரண்டாமிடம் பெற்றனர்.

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