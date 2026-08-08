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/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ அஸ்திவாரம் இல்லாத கட்டுமானத்துக்கு உள்ளாட்சியிடம் அனுமதி பெற வேண்டுமா?

அஸ்திவாரம் இல்லாத கட்டுமானத்துக்கு உள்ளாட்சியிடம் அனுமதி பெற வேண்டுமா?

அஸ்திவாரம் இல்லாத கட்டுமானத்துக்கு உள்ளாட்சியிடம் அனுமதி பெற வேண்டுமா?

ADDED : ஆக 07, 2026 03:10 PM

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ADDED : ஆக 07, 2026 03:10 PM

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தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி சட்டம் 2022ன் படி ஒரு வீடு, அவுட் ஹவுஸ், கழிப்பறை, குடோன், ஷெட், குடிசை, சுவர் மற்றும் செங்கல், களிமண், மரம், உலோகம், மற்றும் பிற பொருட்களை பயன்படுத்தி செய்யும் கட்டுமானம் கட்டடமாக கருதப்படும். நிலத்தின் மீது அமைக்கப்படும் அஸ்திவாரம் இல்லாத கட்டமைப்பும் கட்டடமாக கருதப்படும்.

கப்பல், படகு, கூடாரம், வேன் மற்றும் மனிதர் குடியிருக்க அல்லது பொருட்களை சேகரிக்க வைக்க பயன்படுத்தப்படும் கட்டுமானம் ஆகியவையும் கட்டடமாக கருதப்படும்.

கட்டட அனுமதி வழங்க ஏதுவாக, தமிழ்நாடு ஒருங்கிணைந்த வளர்ச்சி மற்றும் கட்டட விதிகள் 2019 பிரகடனம் செய்யப்பட்டுள்ளன.

கட்டுமானங்கள் இந்த விதிகளுக்கு உட்பட்டிருந்தால் மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்படும். கட்டடங்களில் தற்காலிக, நிரந்தரமானவை என வேறுபாடு விதிகளில் இல்லை.

கட்டடம் என்றாலே அனுமதி அவசியம். விழா மற்றும் சடங்கு நிகழ்ச்சிகளில் அமைக்கப்படும் டென்ட், சாமியானா, பந்தல், தார்பாலின் தங்குமிடம் ஆகியவற்றுக்கு விலக்கு உண்டு.

கரை பூசுதல், பேட்ச் ஒர்க், கூரை மாற்றுதல், கதவு அல்லது ஜன்னல், கீழே விழுந்த செங்கல் அல்லது கற்களை மாற்றுதல், 75 செ.மீ., அகலம் மிகாத ‘சன் ேஷடு’ கட்டுதல் அல்லது புதுப்பித்தல், 1.5 மீ.,க்கு மிகாமல் உயரமுள்ள கைப்பிடி சுவர், 2 மீ.,க்கு மிகாமல் உயரமுள்ள சுற்றுச்சுவர் கட்டுதல் அல்லது புதுப்பித்தல், வெள்ளை அல்லது கலர் அடித்தல் ஆகிய வேலைகளுக்கு, அனுமதி தேவை இல்லை.

மொட்டை மாடியில் இரும்பு ஷீட் அமைத்து கூரை போடுதல், அறைகள் அமைத்தல் ஆகியவற்றுக்கு அனுமதி பெற வேண்டும். 

சில சமயங்களில் காலியிடத்தில் சுற்றுச்சுவர் எழுப்ப முயற்சிக்கும்போது, அருகில் இருப்பவர்கள் அனுமதியற்ற கட்டடம் கட்ட முற்படுவதாக புகார் அளிக்கலாம். உள்ளாட்சியும் விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பலாம். அப்பொழுது ஒரு பொறியாளரை அணுகி தகுந்த விளக்கம் அளிக்கலாம்.

– கனகசுந்தரம் முன்னாள் தலைவர்: பதிவு பெற்ற பொறியாளர்கள் சங்கம்(கோவை).:

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