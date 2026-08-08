தானமாக கொடுக்கும் தாய்ப்பால் குழந்தைகள் உயிர்காக்கும்! அரசு மருத்துவமனை டாக்டர்கள் விழிப்புணர்வு 

தானமாக கொடுக்கும் தாய்ப்பால் குழந்தைகள் உயிர்காக்கும்! அரசு மருத்துவமனை டாக்டர்கள் விழிப்புணர்வு
தானமாக கொடுக்கும் தாய்ப்பால் குழந்தைகள் உயிர்காக்கும்! அரசு மருத்துவமனை டாக்டர்கள் விழிப்புணர்வு
ADDED : ஆக 07, 2026 06:11 PM
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி அரசு மருத்துவமனையில், தாய்ப்பால் வங்கி கடந்த, 2020ல் துவங்கப்பட்டது. இங்கு சேகரிக்கப்படும் தாய்ப்பால், குழந்தைகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது. கடந்த, 2023 – 24ம் ஆண்டு, 362 பேர் தாய்ப்பால் தானம் செய்தனர். அதில், 73.8 லிட்டர் பெறப்பட்டு, 476 குழந்தைகள் பயன் அடைந்தனர்.
கடந்த, 2024 – 25ல், 390 பேரிடம், 74.55 லிட்டர் தாய்ப்பால் தானமாக பெற்று, 509 குழந்தைகளுக்கு வழங்கப்பட்டது. நடப்பாண்டு, 414 பேர், 79 லிட்டர் தாய்ப்பால் வழங்கினர்; 442 குழந்தைகள் பயன்பெற்றனர். தாய்மார்கள் முன்வந்து தாய்ப்பால் வழங்க வேண்டுமென டாக்டர்கள் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருகின்றனர்.
அரசு மருத்துவமனை டாக்டர்கள் கூறியதாவது:
சீம்பால் குழந்தையின் முதல் உணவு மற்றும் முதல் தடுப்பு மருந்தாகும். அது குழந்தையின் உயிர் காக்கும். குழந்தையின் உடல் மற்றும் மூளை வளர்ச்சிக்கு ஏற்ற உணவாகும். ஒவ்வாமை, வயிற்றுப்போக்கு, சுவாசக்கோளாறுகளை தடுக்கிறது.
தாய்ப்பால் இயற்கையான எளிமையான ஊட்டச்சத்துள்ள நோய் தடுப்பு சக்தி உள்ள உணவாகும். தாய்க்கும், குழந்தைக்கும் இடையே பாச பிணைப்பை உண்டாக்குகிறது. அடுத்த குழந்தை பிறப்பை தள்ளி போட உதவுகிறது. தாய்க்கும் புற்றுநோய் வரும் வாய்ப்பை குறைக்க உதவுகிறது.
குழந்தைக்கு பிற்காலத்தில் ரத்த கொதிப்பு, சர்க்கரை வியாதி, இருதநோய் வரும் வாய்ப்பை குறைக்க உதவுகிறது. இரண்டு கிலோவுக்கும் குறைவான எடையுடன் பிறந்த குழந்தைக்கும், தேவையான ஊட்டச்சத்துக்கள் தாய்ப்பாலில் கிடைக்கும்.
தாய்ப்பால் கொடுப்பதால் ஏற்படும் நன்மைகள் குறித்து விளக்கப்படுகிறது. புட்டிபால் போன்றவை கொடுக்க வேண்டாம் என வலியுறுத்தப்படுகிறது.
மேலும், தாய்ப்பால் தானம் பெறப்படுகிறது. தன் குழந்தைக்கு போக, பால் அதிகம் சுரக்கும் தாய்மார்கள், சிகிச்சைக்கு அனுமதிக்கப்பட்டு தாய்ப்பால் அருந்த இயலாத குழந்தையின் தாய்மார்கள், நோய் தொற்று இல்லாத ஆரோக்கியமான தாய்மார்கள், தாய்ப்பால் தானமாக வழங்கலாம்.
எச்.ஐ.வி., எச்.சி.வி., எச்.இ.பி.,பி., நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள தாய்மார்கள், மார்பக தொற்று நோய், கீமோதெரபி சிகிச்சை எடுக்கும் தாய்மார்கள் தாய்பால் தானம் தரக்கூடாது என விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
தாய்ப்பால் தானம் கொடுக்க வீண் பயம் வேண்டாம். தானமாக கொடுக்கும் தாய்ப்பால், தாய்பாலின்றி தவிக்கும் குழந்தைகளுக்கு உயிர் காக்க உதவும் என்பதை உணர வேண்டும்.
இவ்வாறு, கூறினர்.