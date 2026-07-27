/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் இ–சேவை மையம் ‘மவுனம்’
ADDED : ஜூலை 27, 2026 08:42 PM
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கோவை: மாநகராட்சி மத்திய மண்டல அலுவலகத்தில் வாகனங்கள் நிறுத்தும் கீழ்த்தளத்தில் இ–சேவை மையம், ஆதார் மையம் செயல்படுகின்றன. சான்றிதழ் பெறவும், ஆதார் அப்டேட் செய்யவும் ஏராளமானோர் வந்து செல்வர்.
நேற்று கீழ்த்தளத்துக்கு மின் தடை ஏற்பட்டதால், இவ்விரு மையங்களும் காலையில் இருந்து மாலை வரை செயல்படவில்லை. மாநகராட்சி அலுவலர்களுக்கு தகவல் தெரிவித்தும் மின் சப்ளை சரி செய்யவில்லை. சான்றிதழ் பெற முடியாமல், மக்கள் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பிச் சென்றனர்.
அதிகாரிகளிடம் கேட்டதற்கு, ‘மின் சப்ளை இல்லை என்பது எங்கள் கவனத்துக்கு வரவில்லை. ஜெனரேட்டர் வசதியிருக்கிறது. தெரிந்திருந்தால் ஆன் செய்து கொடுத்திருப்போம்’ என சமாளித்தனர்.