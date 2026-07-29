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17 தனியார் நிறுவனங்களுக்கு ‘ஈட் ரைட் கேம்பஸ்’ சான்றிதழ் 

17 தனியார் நிறுவனங்களுக்கு ‘ஈட் ரைட் கேம்பஸ்’ சான்றிதழ் 

ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:51 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:51 PM

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கோவை: மத்திய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணையம் பள்ளி, கல்லுாரி, பல்கலை, மருத்துவமனை, ஐடி.நிறுவனங்களில் உள்ள கேன்டீன்களுக்கு, ‘ஈட் ரைட் கேம்பஸ்’ சான்றிதழை வழங்குகிறது.

சுகாதாரமான சூழலில், உணவு தயாரிப்பு, மெஸ், கேன்டீன்களின் கட்டமைப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு வசதிகளுக்கு மதிப்பெண்கள் வழங்கப்படுகின்றன. இதற்கேற்ப ஸ்டார் அந்தஸ்து குறிப்பிட்டு, சான்றிதழ் அளிக்கப்படுகிறது. இதற்கு மத்திய அரசின் இணையதளத்தில் (eatrightindia.gov.in) பதிவு செய்ய வேண்டும்.

உணவு பாதுகாப்பு அலுவலர்கள் ஆய்வு செய்து, புகைப்படம், வீடியோக்களுடன் இணையதளத்தில் பதிவேற்றுவர். இதன் அடிப்படையில் எப்.எஸ்.எஸ்.ஏ.ஐ.,சார்பில் பிரத்யேக குழு சான்றிதழ் வழங்கும்.

கோவையில் கடந்தாண்டு 52 நிறுவனங்கள் இச்சான்றிதழ் பெற்றுள்ளன. நடப்பாண்டில் விண்ணப்பித்த 42ல் 17 நிறுவனங்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

சான்றிதழ் வழங்கப்படுவது ஏன்? மாவட்ட உணவு பாதுகாப்பு துறை அதிகாரி அனுராதா கூறுகையில், ‘‘பள்ளி, கல்லுாரி, பல்கலை, கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களில் உணவை ஆரோக்கியமான முறையில் சமைத்து, பரிமாற விதிமுறைகள் உள்ளன. கேன்டீனில் வேலை செய்வோருக்கான அடிப்படை வசதிகளை உறுதி செய்ய வேண்டும். இதை பின்பற்றும் நிறுவனங்களை அங்கீகரிக்க, இச்சான்றிதழ் வழங்குகிறோம்,’’ என்றார்.



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