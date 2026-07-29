மின்நுகர்வோர்களுக்கு மின்வாரியம் அறிவிப்பு 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ மின்நுகர்வோர்களுக்கு மின்வாரியம் அறிவிப்பு
ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:24 PM
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பொள்ளாச்சி: நெகமம் மின்பகிர்மான பிரிவு அலுவலகத்துக்கு உட்பட்ட காணியாலம்பாளையம் பகிர்மானத்தில், 521 மின் இணைப்புகளுக்கும், செங்குட்டுப்பாளையம் பகிர்மானத்தில், 1,219 மின் இணைப்புகளுக்கும் ஜூலை மாதம் நிர்வாக காரணத்தினால், மின் பயன்பாடு அளவு கணக்கீடு செய்ய இயலவில்லை.
இந்த பகிர்மானத்தில் உள்ள மின் நுகர்வோர்கள், மே மாதம் செலுத்திய மின் கட்டணத்தையே இம்மாதம் செலுத்த வேண்டும். மேலும், செப்., மாதம் கணக்கீடு செய்த பின், ஜூலை மாதம் செலுத்திய தொகையை ஈடு கட்டி மீதத்தொகை வசூலிக்கப்படும். இத்தகவலை, நெகமம் செயற்பொறியாளர் அய்யப்பராஜன் தெரிவித்தார்.