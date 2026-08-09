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சோலார் மின்வேலியில் சிக்கி யானை தும்பிக்கையில் காயம்

சோலார் மின்வேலியில் சிக்கி யானை தும்பிக்கையில் காயம்

ADDED : ஜூலை 29, 2026 03:50 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 03:50 PM

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வால்பாறை: அதிரப்பள்ளி அருகே, சோலார் மின்வேலியில் சிக்கிய யானையின், தும்பிக்கையில் காயம் ஏற்பட்டுள்ளது.

வால்பாறையில் இருந்து, கேரள மாநிலம் சாலக்குடி செல்லும் வழித்தடத்தில் அதிரப்பள்ளி அருவி அமைந்துள்ளது. இந்த வழித்தடத்தில் யானை, சிறுத்தை உள்ளிட்ட வனவிலங்குகள் அதிகளவில் உள்ளன.

இந்நிலையில், அதிரப்பள்ளி வனப்பகுதியில் தும்பிக்கையின் முன் பக்கம் காயத்துடன் ஒரு யானை செல்வதை கண்டு இயற்கை ஆர்வலர்கள் கவலையடைந்துள்ளனர்.

கேரள வனத்துறை அதிகாரிகள் கூறியதாவது:

அதிரப்பள்ளி வனப்பகுதியில், பிறவியிலேயே தும்பிக்கை இழந்த யானை, தாய் யானையுடன் அடிக்கடி உலா வருகிறது. இந்நிலையில், மற்றொரு யானைகள் கூட்டத்தில், ஒரு யானையின் தும்பிக்கையில் காயம் ஏற்பட்டுள்ளது.

சில மாதங்களுக்கு முன், ஆனைக்காயம் ஏன்ற இடத்தில் யானையின் தும்பிக்கை சோலார் மின்வேலியில் சிக்கியதால் தான் தும்பிக்கையில் காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், யானைக்கு எந்த பிரச்னையும் இல்லை. வழக்கம் போல் தும்பிக்கை வாயிலாக உணவு உட்கொள்கிறது. இருப்பினும், யானையின் நடமாட்டம் குறித்து வனத்துறையினர் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகின்றனர்.

இவ்வாறு, கூறினர்.

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