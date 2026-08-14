ரேஷன் கடையை சேதப்படுத்திய யானை கண்டெய்னர் கடை அமைக்க கோரிக்கை

ரேஷன் கடையை சேதப்படுத்திய யானை கண்டெய்னர் கடை அமைக்க கோரிக்கை
ரேஷன் கடையை சேதப்படுத்திய யானை கண்டெய்னர் கடை அமைக்க கோரிக்கை
ADDED : ஆக 09, 2026 04:52 PM
வால்பாறை: நள்ளிரவில் ரேஷன் கடைக்கு விசிட் செய்த ஒற்றையானை, கடையில் இருந்த அரிசி மற்றும் சர்க்கரையை உட்கொண்டது.
வால்பாறை அடுத்துள்ளது பச்சமலை எஸ்டேட். இங்குள்ள மகளிர் சுய உதவி ரேஷன் கடையில், 360 குடும்ப அட்டைகள் உள்ளன. இந்நிலையில் நேற்று முன் தினம் இரவு, 1:00 மணிக்கு வந்த ஒற்றையானை கடையை இடித்து, உள்ளே இருந்த அரிசி, சர்க்கரை உள்ளிட்ட பொருட்களை வெளியே இழுத்துப்போட்டு, உட்கொண்டது.
தகவல் அறிந்த வருவாய்த்துறை மற்றும் வனத்துறையினர் காலையில் சென்று யானையால் சேதமான பொருட்களை பார்வையிட்டனர்.
எஸ்டேட் பகுதியில் உள்ள ரேஷன் கடையை யானைகள் குறிவைத்து இடித்து சேதப்படுத்துவதை தவிர்க்க, இந்தப்பகுதியில் கண்டெய்னர் கடை வைக்க, மாவட்ட கலெக்டர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பது மக்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.
வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் கூறியதாவது: பச்சமலை எஸ்டேட்டில் உள்ள ரேஷன் கடைக்கு வந்த ஒற்றை யானையால், 70 கிலோ சர்க்கரை, 100 கிலோ அரிசி சேதமானது.
எஸ்டேட் பகுதியில் யானைகளால் ரேஷன் பொருட்கள் சேதமாவதை நிரந்தரமாக தடுக்கும் வகையில், மாவட்ட கலெக்டரின் உத்தரவின் பேரில் விரைவில் கண்டெய்னர் கடைகள் அமைக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இவ்வாறு, அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.