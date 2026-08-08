தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ மின் விபத்துகளுக்கு வழிவகுக்கும் ‘ஓவர் லோடிங்’ பாதுகாப்பு விஷயத்தில் பொறியாளர் எச்சரிக்கை

மின் விபத்துகளுக்கு வழிவகுக்கும் ‘ஓவர் லோடிங்’ பாதுகாப்பு விஷயத்தில் பொறியாளர் எச்சரிக்கை

மின் விபத்துகளுக்கு வழிவகுக்கும் ‘ஓவர் லோடிங்’ பாதுகாப்பு விஷயத்தில் பொறியாளர் எச்சரிக்கை

ADDED : ஆக 07, 2026 02:40 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஆக 07, 2026 02:40 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

* மழைக்காலத்தில் ரூப் கான்கிரீட் போடும்போது மழை வந்தால் என்ன செய்ய வேண்டும்?

–பாரதி: உடனடியாக தார்ப்பாலின் கொண்டு கான்கிரீட்டை மூட வேண்டும். கான்கிரீட் போட்ட உடனேயே மழை பெய்து மேற்பரப்பில் உள்ள சிமென்ட் கரைந்துவிட்டால் டிரை சிமென்ட் அல்லது 1:1 என்ற விகிதத்தில், சிமென்ட்–மணல் கலவையை லேசாக பூசி மேற்பரப்பை சரிசெய்யலாம்.

மழை தொடர்ந்து பெய்து, வேலை செய்ய முடியாத நிலை ஏற்பட்டால் வேலையை நிறுத்துவது நல்லது. மறுநாள் மீண்டும் கான்கிரீட் போடும்போது பழைய மற்றும் புதிய கான்கிரீட் நன்றாக ஒட்டுவதற்காக, ‘ஜாயின்ட் பாண்டிங் கெமிக்கல்’ தடவி அதன் பிறகு கான்கிரீட் போட வேண்டும்.

* வீட்டில் எலக்ட்ரிக்கல் பாதுகாப்பை எப்படி உறுதி செய்வது?

–சுகுமார்: வீட்டில் மின் பாதுகாப்பு முக்கியம். சிறு கவனக்குறைவுகூட பெரிய விபத்துக்கு காரணமாகலாம். சரியான எர்த்திங் அமைப்பு இருக்க வேண்டும். ‘மினேச்சுர் சர்க்கியூட் பிரேக்கர்’(எம்.சி.பி.,) போன்ற பாதுகாப்பு சாதனங்களை கட்டாயம் பயன்படுத்த வேண்டும். தரமான மின் கம்பிகள் மற்றும் மின் பொருட்களை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும்.

ஒரு பிளக்கில் அதிக மின் சாதனங்களை இணைத்து, ‘ஓவர் லோடிங்’ செய்யக்கூடாது. ஆண்டுக்கு ஒருமுறை தகுதியான எலக்ட்ரீஷியன் வாயிலாக, முழு மின் அமைப்பையும் பரிசோதிக்க வேண்டும்.

* நாங்கள் எங்கள் வீட்டில் இன்டீரியர் வேலை செய்ய உள்ளோம். எந்த இடத்தில் எந்த மாதிரி பிளைவுட் பயன்படுத்தலாம்?

–ரவிக்குமார்: வீட்டின் பயன்பாடு மற்றும் ஈரப்பதத்தை பொறுத்து சரியான பிளைவுட்டை தேர்வு செய்வது முக்கியம். ஹால், படுக்கை அறை, வார்ட்ரோப், ‘டிவி யூனிட்’ போன்ற ஈரப்பதம் குறைவான இடங்களில், ‘மாய்ஸ்ச்சர் ரெசிஸ்டென்ட் கிரேடு கமர்சியல் பிளைவுட்’ பயன்படுத்தலாம்.

சமையல் அறை கேபினெட்கள் போன்ற நீர் மற்றும் நீராவி அதிகம் இருக்கும் இடங்களில் ‘பாயிலிங் வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட்’ பயன்படுத்துவது சிறந்தது. குளியலறை, ‘வாஷிங் ஏரியா’, சமையலறை பாத்திரைம் கழுவும் ‘சிங்க்’ பகுதி போன்ற நீர் நேரடியாக படக்கூடிய இடங்களில் ‘பாயிலிங் வாட்டர் புரூப் பிளைவுட்’ பயன்படுத்தலாம்.

மாற்றாக யு.பி.வி.சி., அல்லது ‘வுட் பிளாஸ்டிக் காம்போசிட் கேபினெட்’ பயன்படுத்தலாம். சரியான, தரமான பொருட்களை சரியான இடத்தில் பயன்படுத்தினால், இன்டீரியரின் ஆயுட்காலம் அதிகரிப்பதுடன், பராமரிப்பு செலவும் குறையும்.

* எங்கள் வீட்டில் இருந்து எங்களது தோட்டம் தொலைவில் உள்ளது. சுற்றுச்சுவர் ‘லைட்’ போட சென்று வர சிரமமாக உள்ளது. இதற்கு ஏதாவது எளிய வழி கூறவும்.

–குமரவேல்: ‘ஆட்டோமேஷன் ஸ்விட்ச்’ பொருத்தினால், நமது மொபைல் போன் வாயிலாக எங்கிருந்தும் ‘லைட்’ ஆன் அல்லது ஆப் செய்ய முடியும். அதைவிட இன்னும் சிறந்த தீர்வாக சோலார் சென்சார் லைட் பொருத்தலாம்.

இது பகலில் சூரிய ஒளியை சோலார் பேனல் மூலம் மின்சாரமாக சேமித்து இரவில் தானாகவே ஒளி தரும். இதில் உள்ள மோஷன் சென்சார் காரணமாக, யாராவது அருகில் வந்தால் ஒளி அதிகரிக்கும்.

அவர்கள் சென்ற பிறகு மீண்டும் இயல்பான ஒளி நிலைக்கு திரும்பிவிடும். இந்த நடைமுறைக்கு மின் இணைப்பு தேவையில்லை; பராமரிப்பு செலவு குறைவு. அதனால் தொலைவில் உள்ள தோட்டங்களுக்கு இது சிறந்த, சிக்கனமான தீர்வாகும்.

–ராமலிங்கம்

துணை தலைவர்

கோயம்புத்துார் மாவட்ட அனைத்து கட்டுமான பொறியாளர் சங்கம்(காட்சியா).

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us