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/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ ‘வடவள்ளி ஸ்ரீராம் அவென்யூவை அனைவரும் பின்பற்ற வேண்டும்’ 45 சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்தி முன்மாதிரி

‘வடவள்ளி ஸ்ரீராம் அவென்யூவை அனைவரும் பின்பற்ற வேண்டும்’ 45 சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்தி முன்மாதிரி

‘வடவள்ளி ஸ்ரீராம் அவென்யூவை அனைவரும் பின்பற்ற வேண்டும்’ 45 சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்தி முன்மாதிரி

ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:52 PM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:52 PM

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வடவள்ளி: வடவள்ளி ஸ்ரீராம் அவென்யூவில் வசிக்கும் மக்கள், தங்கள் பாதுகாப்புக்காக 45 சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்தி, போலீசாரிடம் பாராட்டு பெற்றுள்ளனர்.

வடவள்ளி ஸ்ரீராம் அவென்யூவில் நூற்றுக்கணக்கான வீடுகள் உள்ளன. இங்கு வசிப்பவர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய, குடியிருப்போர் நலச்சங்கம் சார்பில், 45 சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன.

ஆர்.எஸ்.புரம் போலீஸ் உதவி கமிஷனர் செல்லத்துரை சிசிடிவி கேமராக்களின் செயல்பாடுகளை துவக்கி வைத்தார்.

அப்போது அவர், சிசிடிவி கேமராக்கள் குற்ற தடுப்பிலும், குற்றவாளிகளை கண்டறியவும் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது. ஒவ்வொரு குடியிருப்போர் நல சங்கமும் இதுபோன்ற கண்காணிப்பு கேமராக்களை பொருத்தி, பாதுகாப்பான சமூகத்தை உருவாக்க வேண்டும்.

வெளியூர் செல்வோர் தங்கள் வீடுகள் பூட்டப்பட்டு இருப்பதை அருகில் உள்ள போலீஸ் ஸ்டேஷன்களில் தெரிவிக்கலாம். இதற்காக பிரத்யேக செயலி உள்ளது. ரோந்து போலீசார் வீட்டை கண்காணிப்பர்,’’ என்றார்.

முன்னதாக குடியிருப்போர் நலச்சங்கத் தலைவர் ஸ்ரவன்குமார் வரவேற்றார். வடவள்ளி இன்ஸ்பெக்டர் ஜெகநாதன், குற்றப்பிரிவு இன்ஸ்பெக்டர் சுமதி மற்றும் சங்க நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.

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