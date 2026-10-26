மி.வா போலி நியமன உத்தரவு: இன்னும் எப்.ஐ.ஆர் போடவில்லை
மி.வா போலி நியமன உத்தரவு: இன்னும் எப்.ஐ.ஆர் போடவில்லை
UPDATED : செப் 23, 2026 04:09 PM
ADDED : செப் 23, 2026 02:01 PM
கோவை:மின்வாரியத்தில் பணிபுரிய போலி நியமன உத்தரவு வழங்கியவர்களை கண்டறிய கொடுத்த புகாரின் மீது எப்.ஐ.ஆர். பதிவு செய்யவில்லை, விசாரணையும் இல்லை என்று உயர் அதிகாரிகள் கவலை தெரிவித்தனர்.
இரு வாரங்கள் முன்பு சின்னியம்பாளையம் மின்வாரிய உதவி இயக்குனர் அலுவலகத்துக்கு 2 பேர் வந்தனர். கேங்மேன் பணியில் சேரவேண்டும் என்று கூறி, பணி நியமன உத்தரவை உதவி இயக்குனர் ரணதேவிடம் கொடுத்தனர்.
அதில் கோவை மேற்பார்வை பொறியாளர் பெயர் குறிப்பிட்டு, அலுவலக முத்திரை பதித்து இருந்தது. வழக்கமாக பணிநியமன உத்தரவில் அப்படி இருக்காது. இதனால் சந்தேகம் அடைந்த ரணதேவ், மேற்பார்வை பொறியாளருக்கு தகவல் கொடுத்தார்.
மே.பொ சில அலுவலர்களுடன் அரை மணி நேரத்தில் சின்னியம்பாளையம் வந்தார். பணி நியமன உத்தரவை கொண்டு வந்த நபர்களிடம் விசாரித்தார். அவர்களை பீளமேடு போலீசிற்கு அழைத்து சென்று அங்கு புகார் கொடுத்தார். நடவடிக்கை எடுப்பதாக போலீசார் கூறினர்.
ஆனால், எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. இதனால், போலீஸ் கமிஷனர் கண்ணனிடம் மி.வா அதிகாரிகள் புகார் கொடுத்தனர். அதன் பிறகும் இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை.
இதனால் மின் வாரியத்தின் உயர் அதிகாரிகள் மத்தியில் அதிருப்தியும் சந்தேகமும் எழுந்துள்ளது. ”போலி பணி நியமன ஆணை குறித்து போலீஸ் கமிஷனரிடம் புகார் தெரிவித்த பிறகும் இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காதது ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. போலி உத்தரவு மூலம் ஆட்களை நியமிப்பது சீரியசான குற்றம். இது குறித்து விரிவான விசாரணையும் கள ஆய்வும் அவசியம். அதற்கு முன் வழக்கு பதிவுசெய்து எப்.ஐ.ஆர். போட வேண்டும். அதை போலீசார் தவிர்ப்பது ஏனென்று தெரியவில்லை” என கோவை மெட்ரோ கண்காணிப்பு பொறியாளர் சாந்தநாயகி கூறினார்.
மேலிடத்தில் இருந்து பலமான அழுத்தம் வந்தால் மட்டுமே போலீஸ் தரப்பில் இவ்வாறு மவுனம் சாதிப்பார்கள். எனவே, இதில் தோண்டத் தோண்ட பல பூதங்கள் வெளியே வர வாய்ப்பு இருக்கிறது, என பெயர் குறிப்பிட விரும்பாத ஓர் அதிகாரி குறிப்பிட்டார்.